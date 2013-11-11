В рамках проекта "Выход в город" стартовал конкурс гидов

В рамках проекта "Выход в город" начался прием заявок на участие в конкурсе гидов. Отборочный этап будет проходить в заочной форме до 25 ноября. Участники должны предоставить концепцию одного экскурсионного мероприятия, а также прислать заполненную анкету и портфолио. Возраст участников не должен составлять более 35 лет.

"Мы проводим этот конкурс с тем, чтобы привлечь как можно больше молодежи", - отметила председатель Центрального совета "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" Галина Маланичева.

Концепция должна быть представлена в виде презентации Power Point (не более 10 слайдов) с кратким конспектом рассказа в Word (12 кегль, одинарный интервал, не более пяти страниц).

В работе должен быть описан объект культурного наследия, которому посвящена экскурсия; формат (экскурсия, мастер-класс, лекция и другое); целевая аудитория; источники информации; тематическое своеобразие и отличия от аналогичных экскурсий. Работы нужно отправлять на адрес: vihod-v-gorod@mail.ru, также необходимо указать в названии файла фамилию и имя.

При анализе работ учитываются актуальность темы, достоверность рассказа, логичность и эрудиция, а также обоснованность выбора целевой аудитории.

Фото: ИТАР-ТАСС

Заключительный этап конкурса молодых гидов пройдет с 26 ноября по 3 декабря 2013 года. 29 ноября будут названы пять финалистов конкурса, которые презентуют концепцию экскурсии в очной форме. Победители будут объявлены 3 декабря.

В рамках проекта "Выход в город" проходят бесплатные экскурсии по историческим местам столицы с посещением ранее недоступных объектов культурного наследия. В 2012 году (с лета по зиму) в рамках проекта прошло более двух тысяч экскурсий, в которых приняли участие более 62 тысяч человек.