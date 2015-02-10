"Это немного нервирует": дети-искусствоведы о работе в Пушкинском музее

В ГМИИ имени Пушкина прошла акция "Я покажу тебе музей"

В ГМИИ имени А.С. Пушкина пошли на смелый эксперимент: на один день сотрудников музея сменили юные искусствоведы. Дети работали смотрителями, рассказывали экскурсионным группам о Рембрандте и скульптурах Древнего Египта и раздавали призы за правильные ответы в викторинах.

Мы пообщались с новыми работниками музея и узнали, собираются ли они связать будущее с музеем, какие экспонаты Пушкинского любят и почему время, проведенное в клубе искусствоведа, бесценно.

Ольга Каткова, 15 лет, учится в лицее № 1158

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

– Какой у тебя любимый экспонат и почему?

– Мне безумно нравится Капитолийская волчица. Я думаю, это один из самых важных экспонатов этого зала, и мне кажется, он тесно связан с историей Древнего Рима и историей вообще.

– Ты планируешь связать свое будущее с историей?

– Я планирую, но пока точно не знаю. Мне бы хотелось связать будущее либо с искусством, либо с социальным направлением.

– Ты выбрала для себя художественный класс в КЮИ (клуб юного искусствоведа – M24.ru) и сейчас учишь рисовать детей?

– Да, я выбрала это занятие, потому что я всегда очень любила детей. Они отвечают взаимностью. Мы думали, что их будет мало, но на самом деле оказалось, что очень много детей заинтересовано, им нравится раскрашивать, лепить и участвовать в викторинах.

– Почему ты вступила в клуб?

– Мне очень хотелось что-то открыть для себя. И я действительно узнала то, чего не знала раньше. Здесь дружелюбная атмосфера.

Дмитрий Янчогло, 15 лет, учился в лицее № 1502

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

– У тебя есть какие-то наиболее любимые экспонаты?

– Сложно ответить, но я думаю, это либо Октавиан Август, либо Виктория. С ними связаны отдельные, очень интересные истории. Про Октавиана Августа можно сказать и про культ личности, и про его время, и про Клеопатру, и про Цезаря. С Викторией связана трагичная история: оригинал утерян, а копия осталась.

Меня вообще интересует эпоха древних римлян. Я считаю, она является основой для всех последующих культур. Остатки римской культуры, ее наследие, можно найти в любой последующей эпохе – и при Наполеоне, и при Сталине, и при классицизме и так далее. Это действительно то, что послужило двигателем для мировой культуры.

– Чем тебе близка профессия экскурсовода?

– Тем, что я могу поговорить с людьми, интересно рассказывать им что-то. Ты получаешь внутреннее удовольствие от того, что понимаешь, что ты это знаешь и делишься этим с людьми. Здесь можно быть просто экскурсоводом, вне зависимости от какого-то конкретного зала.

– Но ты работаешь в зале Древней Италии и Древнего Рима, почему он тебя привлекает?

– Как я уже сказал, это основа всех мировых культур, этим и примечательно. Действительно, какой-то монументальный, важный отрезок времени и важный отрезок истории, и он интересен мне именно поэтому. Я считаю, что это, конечно, замечательное время.

– Хотелось бы жить в этом времени?

– Честно – нет. У каждого времени есть свои плюсы и минусы, а тогда минусов было гораздо больше: запрещались некоторые религии, некоторые культы, неравенство между плебеями и патрициями.

– Каким ты видишь свое будущее?

– Я бы хотел стать искусствоведом, но, возможно, и архитектором. Точно не знаю, но в любом случае это будет связано с искусством.

Мария Бородина, 17 лет, учится в школе № 1253

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

– У тебя наверняка есть любимые экспонаты и зал музея?

– Мой любимый зал, наверное, это Итальянский дворик, в котором есть прекрасная статуя Давида. В детстве в этом зале я проводила очень много времени. В атмосфере умиротворения можно спокойно посидеть, подумать, никто не будет отвлекать.

– Ты и дальше предпочтешь "атмосферe умиротворения" другим профессиям?

– Я собираюсь стать врачом, думаю, педиатром. Это не связано с искусством, но мне кажется, независимо от профессии каждый должен ориентироваться в эпохах, в творчестве каких-то определенных мастеров.

– Как ты попала в клуб юных искусствоведов?

– Моя бабушка – искусствовед, она дружит с одним из преподавателей клуба, и моя мама в нем занималась. С детства я всегда ходила в музеи, в пятом классе поступила в клуб любителей искусства, но потом перешла в клуб искусствоведов.

– В музее ты выполняешь функции администратора. Как впечатления?

– Мне это очень нравится, потому что я общаюсь с абсолютно разными людьми. Некоторые настроены дружелюбно, начинают с нами общаться, а некоторые, наоборот, говорят, что им ничего не нужно. Это очень ценный опыт, потому что ты раскрепощаешься, можешь быстро находить правильные слова и подход к каждому человеку.

Александра Соколова, 18 лет, студентка второго курса НИУ ВШЭ

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

– Какой твой любимый экспонат или зал?

– Статуя, где два амура борются за разбитое сердце юноши. Соответственно, один амурчик пытается сохранить любовь этого несчастного человека, а другой, наоборот, пытается растоптать ее. Это очень трогательно.

– Как ты узнала об этой скульптуре?

– Я посещала беседы об искусстве, потом был клуб любителей искусства и клуб юных искусствоведов. И когда-то в то время наша руководительница Маргарита Константиновна показала нам эту скульптуру и рассказала о ней. В скульптуре есть сердце, и автору нужно было показать, что оно разбито. Но это же не живопись, а мрамор, поэтому было очень сложно изобразить кровоточащее сердце. Получилось что-то не похожее. В детстве мы были уверены, что это морковка и амуры за нее борются. Когда мы спросили руководительницу, она ответила: "Боже мой, какая морковка! Это же разбитое сердце!"

– Что тебе дает участие в клубе юных искусствоведов?

– Для меня клуб юных искусствоведов как второй дом, место, где у меня появились настоящие друзья, семья, с которыми мы проводим очень много времени вместе – путешествуем, ходим на выставки, организуем мероприятия. И для меня, наверное, очень важно помогать музею. В прошлом году я была координатором волонтеров на проекте. И сейчас, когда возникла идея создать что-то новое, я, конечно, согласилась помочь с чем угодно.

– Ты уже решила, кем будешь работать?

– Я учусь на факультете мировой экономики и мировой политики по направлению «Международные отношения», но пока нахожусь в поисках себя. Мне интересны музеи и все, что связано с искусством. На самом деле международные отношения и искусство действительно тесно связаны. Например, многие художники были дипломатами.

В системе международных отношений музеи тоже играют большую роль. Вспомним Украину. В музее Севастополя было золото, которое уехало на выставку в Голландию. Теперь голландцы не знают, кому возвращать – то ли России, то ли Украине. Такая неловкая международная ситуация.

Коптева Мария, 17 лет, учится в школе № 1234 на немецком отделении

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

– Расскажи про свой любимый экспонат или зал музея.

– Мой любимый зал – это Итальянский дворик, в котором мы сейчас находимся. И мой любимый экспонат – это Давид. На самом деле я больше люблю импрессионистов, особенно Моне, но он здесь не представлен. Мне нравится то, как они выражают свои чувства, их стиль.

– С чем собираешься связать свое будущее?

– Хочу заниматься выставочной деятельностью либо международными отношениями. Возможно, привозить каких-нибудь зарубежных авторов в Россию, знакомить с ними русскую аудиторию.

– Здесь ты занимаешься административной деятельностью. Нравится?

– Да. Я люблю общаться с людьми, интересно им рассказывать, что мы делаем. Я вообще раньше хотела стать психологом, мне нравится коммуникативная деятельность.

– Как ты попала в клуб?

– Я в клубе уже три года, меня привела сюда одноклассница. Она ко мне просто подошла со словами: "А не хочешь ли ты заниматься искусством?" Я ответила, что это было бы интересно, и пришла. Мне очень нравится, я буду продолжать ходить.

Диляра Абдюханова, 17 лет, учится в гимназии № 625

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

– Какой у тебя любимый экспонат или зал?

– Это зал Рембрандта. Я очень люблю этого художника, он умел точно изображать чувства человека. У него есть прекрасный портрет старушки, и мы можем почувствовать, что у нее в душе. Кроме того, в картинах Рембрандт использовал необычный прием: свет у него выступает как отдельный персонаж. И именно этим светом Рембрандт выделяет главное и дает зрителю понять собственную позицию.

Например, в картине на библейский сюжет "Артаксеркс, Аман и Эсфирь" царь Артаксеркс стоит между выбором: поверить своему другу Аману либо свой жене Эсфирь. Свет направлен на Эсфирь, потому что она права, а Аман, как виноватый, находится в тени.

– Ты выполняешь здесь функции администратора. Помогают ли тебе навыки администратора в обычной жизни?

– В принципе, да, потому что это навыки общения с людьми. Я, например, провожу "Что? Где? Когда?" и раздаю людям призы. Общаешься с людьми, появляется ответственность, должность администратора это предполагает. Еще это и самовоспитание. Я так люблю Пушкинский музей, так люблю КЮИ, за эти три года он мне стал вторым родным домом, потому что это прекрасное место. Ты получаешь знания, получаешь новых друзей, получаешь опыт. Это божественно!

– С какой профессией планируешь связать будущее?

– Скоро я поступаю в одиннадцатый класс и думаю выбрать несколько направлений. Это очень странно, но я планирую поступать на экономиста, потому очень люблю математику. К тому же я люблю историю, поэтому я могу поступить и на историю искусств.

– К чему больше душа лежит?

– На мой взгляд, нужно получить основу-профессию. Профессия экономиста – это как основа, ты можешь с ней найти работу. Также я считаю, что, не имея искусствоведческого образования, можно любить искусство и заниматься им. И никто не говорил, что потом, в будущем, я не стану искусствоведом. Я могу получить второе образование, могу пойти на какие-нибудь курсы, у меня есть база КЮИ, я могу себя найти в разных сферах. В принципе, я в экономике хочу быть маркетологом, и я могу быть маркетологом именно в этой сфере, я могу стать куратором выставок – это вообще моя голубая мечта.

– Как ты попала в клуб юных искусствоведов?

– Я занималась у моего руководителя Марии Григорьевны Дрезниной. В какой-то момент она стала преподавать в Центре детского творчества при музее. Когда я уже закончила заниматься с Марией Григорьевной, моя мама пришла к ней и спросила, что я могу дальше делать, потому что бросать искусство не хотелось. И она рассказала про прекрасный клуб юных искусствоведов. Я тут уже третий год.

Никита Правильщиков, 14 лет, учится в школе № 179

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

– Расскажи про любимый экспонат или зал.

– Это прекраснейшее собрание топоров, четыре топора. Один топор сделан из лазурита, остальные из жадеита. Интересны две вещи. Благодаря галогенной лампе вы можете видеть, что на них находятся остатки позолоты. Это означает, что они использовались в ритуальных целях и были позолочены. Изначально это важно, потому что в то, что экспонаты подлинные, долго не верили. До сих пор появляются некие сомнения, но в большинстве своем они опровергаются благодаря галогеновой лампе.

Топорики были атрибутом власти и использовались в ритуальных целях. Понятно, что ими ничего не рубили, они просто как жезлы, что ли. И второе очень интересное дополнение – лазурит на тот момент можно было найти только в горах Афганистана, а жадеит водился на Алтае и на Урале. Это доказывает, что Троя на тот момент была развитой в отношении культуры и торговли страной, скажем так.

– Чем тебя привлекают эти экспонаты?

– Они прекрасно выточены. До сих пор не разгадан секрет, каким образом они так прекрасно обработаны. Это одна из интереснейших загадок Трои. Интереснее только, была ли Троя и Троянская война вообще.

– Ты проводишь экскурсии. Нравится ли тебе работать экскурсоводом?

– Вообще очень интересно. Изначально, когда я пришел сегодня в девять часов утра, я не нервничал вообще. Но постепенно, когда начали приходить люди, я начал очень сильно нервничать, потому что это люди, которые что-то знают. И тут приходится им много всего рассказывать. С одной стороны, это прекрасно и интересно, но с другой – немного нервирует и выматывает. Но потом я уже более или менее сориентировался, составил некий план экскурсии и теперь по нему примерно провожу одно и то же. Единственный минус – это дети. Я лично ничего не имею против детей, я даже люблю их, но просто детям приходится объяснять все это детским языком, на котором я говорю плохо. Я пытаюсь, совершенствую свои знания, но пока, боюсь, этого недостаточно.

– Кем ты видишь себя в будущем?

– Человеком, интересующимся искусством. Я бы хотел получить образование искусствоведа как дополнительное, потому что мне это интересно, но не более того. Основное я тоже хочу для интереса. Например, исторический факультет МГУ.

Анастасия Шелягина, 16 лет, учится в обычной школе

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

– Расскажи о любимом экспонате.

– Это фаюмские портреты. Я думаю, это любимые экспонаты многих. Они выполнены в очень интересной технике. Портреты были найдены в 1887 году. Тогда многие усомнились в подлинности, из-за того что картины очень хорошо сохранились благодаря технике под названием энкаустика с использованием воска.

– Что тебе больше всего понравилось за время участия в акции?

– Перед началом акции мы занимались с хранителями, а это люди, с которым не многим удается поговорить.

– Как ты попала в клуб?

– Я в нем с прошлого года. Просто пришла с подругой. Это интересно тем, что с нами работают такие замечательные люди, рассказывают нам, водят экскурсии, семинары по музею – куча новой информации.

– Ты думала о том, что твоя будущая работа может быть связана с искусством?

– На самом деле мне бы очень хотелось стать искусствоведом. Это моя мечта. Но я учусь всего лишь в девятом классе, нужно сначала экзамены сдать, а потом уже решать, куда поступать.

Александра Дроздова, 13 лет, учится в классической гимназии при Греко-латинском кабинете Ю.А. Шичалина

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

– Расскажи про любимый экспонат или зал в Пушкинском музее.

– Больше всего мне нравится римский зал, потому что там много разных мелких скульптур, деталей, которые ты можешь очень долго рассматривать. И каждый раз, когда я прихожу, что-то новое появляется.

– Чем ты планируешь заниматься в жизни?

– Вообще, я хотела стать археологом. Когда я была маленькой, мне казалось, что раскапывать так здорово, первой узнаешь что-то. И потом, у нас есть в школе учитель истории, он как раз археолог, часто ездит в экспедиции, рассказывает интересно. Я пока не была в археологической поездке, но хочу.

– Как тебе в качестве смотрителя зала египетского и римского искусства?

– Прекрасно. Здорово, что ты можешь давать людям свои знания, точку зрения. Когда ты знаешь ответ на вопрос, который тебе задает посетитель, это придает уверенности. Ты знаешь больше, чем другие люди. Правда, этот зал часто пропускают люди, он проходной.

– Расскажи, как давно ты попала в клуб?

– Я здесь первый год. Нас привел сюда наш первый экскурсовод. Сначала я не ничего поняла, но теперь понимаю, что все очень здорово. Мне нравится акция, которую мы проводим.

Александра Бондарь, 14 лет, учится в гимназии № 1567

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

– Расскажи, какой твой любимый экспонат в Пушкинском музее?

– Наверное, все-таки шеду, которые стоят в Ассирийском зале. Это большие скульптуры с телом быка, головой человека, ассирийского царя, и крыльями орла. Это яркий пример того, как скульптура использовалась для устрашения. Они очень массивны, их ставили перед входом в сам город, и еще они были перед входом в дворец царя. Они должны были напугать человека, который входит туда с плохими намерениями.

– Что тебе дает роль смотрителя зала?

– Ты можешь общаться с самыми разными людьми. Даже когда ты спрашиваешь: "Хотите, я вам что-то расскажу?" – а тебе говорят: "Нет", – все равно пытаться не расстроиться, а подойти к следующему человеку, поверить. Еще можно узнать про экспонаты то, что ты бы никогда в жизни просто так не прочитала. Например, у нас есть Геракл с ланью. Маленький ребенок как-то спросил, что во рту у лани. Мы очень долго думали, наверное, недели две. Подобрали всевозможные варианты, а оказалось, это был просто фонтан.

– Расскажи, кем ты видишь себя в будущем?

– Мне бы очень сильно хотелось связать свою жизнь с искусством, но кем я стану, пока не знаю. Может быть, буду обучать детей искусству, вести лекции. Я рисую и здесь же, в музее, хожу на занятия по гравюре. Не уверена, что свяжу свою жизнь с живописью. Вот станешь ты художником, ну а толку? Будешь рисовать портреты на заказ.

– Как ты стала заниматься в клубе искусствоведа?

– Моя тетя закончила клуб, и она много мне про него рассказывала. У нее осталось очень много друзей, с которыми тетя до сих пор общается. В прошлом году я ходила в клуб любителей искусства для пятых-седьмых классов. Когда я узнала, что есть возможность ходить в него дальше, я, не раздумывая, продолжила. Во-первых, у меня появилось много друзей, которыми я дорожу. Во-вторых, у нас потрясающие семинары и очень интересные лекции.

Юлия Накошная, Екатерина Кадушкина