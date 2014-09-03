M24.ru совместно с проектом Street Adventure выпустили новый квест

Друзья, хорошие новости! На наш бесплатный квест по Пятницкой улице, созданный совместно с проектом Street Adventure, на прошлой неделе записалось около 300 человек! Мы рады, что вам нравится гулять по улицам и исследовать столицу - поэтому на этой неделе мы подготовили вам новое развлечение! На сей раз вам предстоит отправиться в путешествие по открывшейся в прошедший понедельник пешеходной зоне Маросейка-Покровка.

Где русские цари знакомились со своими будущими женами? Почему за одним из домов наглухо закрепилось прозвище "комод"? Почему в XIX веке московским градоначальникам пришлось срочно перекрашивать крыши домов? Пройдя наш квест по Маросейке и Покровке вы узнаете ответы на эти и многие другие вопросы, а заодно оцените комфорт и удобство, царящие теперь на этих улицах.



Чтобы принять участие в прогулке, необходимо перейти по этой ссылке, ввести свое имя и e-mail в форму записи в верхнем правом углу и нажать на кнопку "Купить за 0 рублей". После этого вам на почту придет инструкция, в которой будут подробно описаны ваши дальнейшие действия. Останется лишь тепло одеться и прийти на точку старта в любое удобное вам время! Когда будете на месте, необходимо будет с телефона зайти на страничку игры, ссылка на которую будет в полученном вами письме, и ввести секретный код, который также будет выслан. С этого самого момента начнется ваше незабываемое путешествие по улицам Маросейка и Покровка: вы узнаете занимательные исторические факты и попробуете ответить на нестандартные вопросы (если что, есть подсказки) - это поможет вам внимательнее посмотреть на мир вокруг вас и лучше узнать свой город!

Внимание! Квест можно пройти совершенно бесплатно до 8 сентября, так что спешите!