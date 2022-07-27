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Москва 24

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Экономика

27 июля, 18:17

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Жители Турции пожаловались на рост цен на продукты в ресторанах и магазинах

"Растут как на дрожжах": жители Турции и туристы рассказали о ценах в стране
экономикатуризмза рубежом

В Турции жители жалуются на высокую инфляцию. В отчете турецкого Института статистики Turkstat говорится, что в июне она обновила максимум с сентября 1998 года. При этом продукты и напитки в первом летнем месяце подорожали в стране на 93,9%. Разбираемся, влияет ли экономическая ситуация внутри Турции на стоимость отдыха для российских туристов.

"Рестораны подняли цены"

Фото: depositphotos/grigvovan

Фотограф Мария Сова из России живет в Турции уже второй год. В беседе с Москвой 24 она рассказала, что "цены в стране растут как на дрожжах каждый день".

"Для тех, кто получает зарплату в рублях, как фрилансеры, это не так критично из-за курса к рублю, который снизился. Для местных, кто получает зарплату в лирах, очень дорого", – говорит Мария.

Например, весной кофе стоил 27 лир, сейчас 30–35 лир. Кто с картой "Мир", для тех и за 35 лир по курсу за 3,2 рубля недорого, для местных это значительно дороже. В ресторане цены на блюда – в среднем от 150 лир.
Мария Сова
жительница Турции

При этом цены очень нестабильны, продолжает Мария. "Не так давно мы поехали заказывать пиццу с собой, которую всегда заказывали за 59 лир. Сегодня она уже стоит 90 лир. Стоимость продуктов постоянно меняется", – жалуется она.

Другая жительница Турции – косметолог Марина Муштаева – тоже отмечает рост цен.

"В основном цены поднялись на мясо и мясную продукцию, рыбу, морепродукты. Овощи и фрукты подорожали незначительно – до пяти лир максимум, это около 20 рублей. К счастью, если в Турции дорожает продуктовая корзина, то и зарплаты повышают. А те люди, которые получают зарплату в долларах и евро, вообще не ощущают скачка цен", – рассказала Муштаева Москве 24.

Рестораны тоже подняли цены. Сейчас в хорошем ресторане горячее, салат и безалкогольный напиток стоит около 600 лир. Это около 2 000 рублей. В небольшом кафе обед будет стоить около 200 лир.
Марина Муштаева
жительница Турции

По ее словам, в этом году в стране также заметно выросли цены на недвижимость, коммунальные услуги и бензин.

Инфляция туристу не страшна?

Фото: depositphotos/slava296

Туристы не замечают роста цен на продукты из-за выгодного курса рубля по отношению к лире. Своим опытом с Москвой 24 поделилась москвичка Мария Буркова. Она отдыхала в Турции в июле.

"Иногда приходилось закупаться продуктами в местных супермаркетах. Мы приобретали там кофе, сладости, оливки и все то, что продают для туристов в местных лавках со стопроцентной накруткой. Мы покупали и в прошлом году так, и в этом: цена одинаковая. Расплачивались за все рублями по карте "Мир", чек приходил в лире", – рассказала Мария.

Экономическая ситуация внутри страны действительно не отражается на стоимости отдыха российских путешественников. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент АТОР по выездному туризму, гендиректор туристического агентства Артур Мурадян.

"К счастью для российских туристов и для нашей индустрии, они платят в валюте, которая за счет ослабления лиры по отношению к мировым валютам компенсирует инфляцию. Никакого эффекта мы реально не отмечаем", – рассказал он.

По словам эксперта, рост цен на продукты не влияет на стоимость путевки, даже если туда входит питание.

Есть только две причины подорожания туров в этом году. Во-первых это связано с тем, что выросли цены на авиабилеты более чем на 200% по сравнению с допандемийным и даже пандемийным периодом. Второй фактор – отели Турции немного скорректировали цены с учетом возросшего спроса не только со стороны России, но и всей Европы.
Артур Мурадян
вице-президент АТОР по выездному туризму

Средняя цена недельного тура в августе начинается от 150 тысяч рублей на двоих, продолжает Мурадян. По его словам, осенью в Турцию будет достаточно рейсов, до ноября перелеты продолжат вести по летнему расписанию. Кроме того, цены на путевки с сентября снизятся, в то время как отдых по другим направлениям, например в ОАЭ, подорожает к зиме.

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