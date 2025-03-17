Эксперт Капелюшников назвал главную причину высоких зарплат у курьеров в Москве

Зарплата столичных курьеров оказалась больше, чем у специалистов с высшим образованием, выяснили аналитики. Почему так сложилось на рынке труда и какой эффект это оказывает на российскую экономику, разбиралась Москва 24.

Зарплатное неравенство

Зарплатные предложения для московских курьеров выросли на 41% по сравнению с мартом 2024 года и составили в среднем 130 тысяч рублей. В итоге их средний доход в настоящее время на 19% выше, чем у специалистов с высшим образованием (105 тысяч), и на 38% выше по сравнению с квалифицированными специалистами без высшего образования (80 тысяч), выяснили аналитики компании SuperJob.

Подобная картина сложилась и в других регионах. К примеру, в Санкт-Петербурге средняя зарплата курьера составляет 105 тысяч рублей, в Екатеринбурге – 90, а в Перми и Уфе – 75. При этом работодатели обычно указывают максимальную сумму из расчета высокой загрузки и минимума выходных, а также без учета побочных расходов вроде бензина или ремонта автомобиля, сообщили в пресс-службе сервиса.

Такой дисбаланс на рынке труда в компании объяснили "неверной настройкой налоговой системы": бизнес привлекает самозанятых и за счет этого платит им значительно больше. Это становится возможным в том числе благодаря выгоде самого работодателя, пояснил РБК эксперт по налогообложению Михаил Пархоменко.





Михаил Пархоменко эксперт по налогообложению Желание работодателя сэкономить за счет привлечения к труду самозанятых или ИП тоже понятно: не нужно начислять и платить за работников страховые взносы, начислять НДФЛ, оплачивать больничный и отпуск, не нужно сдавать отчетность за таких работников.

В итоге дисбаланс зарплат провоцирует утечку кадров из сфер, где нужна квалификация, туда, где специализированное образование не требуют. Таким образом, происходит деградация человеческого капитала и рост дефицита специалистов в реальном секторе. Сфера услуг же, в свою очередь, развивается опережающими темпами, заключили специалисты SuperJob.

Кризис кадров?

Высокий уровень зарплат в вакансиях курьеров в первую очередь объясняется нехваткой работников и большим спросом на их услуги, заявил в беседе с Москвой 24 заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников.





Ростислав Капелюшников заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Сотрудников нужно много, при этом условия труда неблагоприятные. Такие высокие зарплаты предлагают для того, чтобы просто привлекать людей.

По его словам, подобная ситуация наблюдается не только с курьерами, но, например, водителями такси. Все выправится, как только кадров станет достаточно: зарплаты начнут падать, что повлечет отток людей в сторону других доступных вакансий, отметил Капелюшников.

При этом российский рынок на данный момент испытывает дефицит сотрудников практически во всех отраслях. В первую очередь это связано не с дисбалансом зарплат, а с взрывными темпами экономического роста и одновременно с этим недостатком человеческого ресурса, подчеркнул эксперт.

"Фактически все 2020-е годы российский рынок труда прошел с непрерывным нарастающим привесом вакантных рабочих мест. Пока эта тенденция сохраняется везде – и там, где заняты люди с высшим образованием, и без высшего, и с высоким заработком, и с низким", – сказал Капелюшников.



А вот независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 объяснила нехватку кадров в реальном секторе кризисом взаимосвязи между образовательной и экономической сферами.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист У нас сейчас нет системы кадрового планирования. Она нужна для понимания, в каких сферах специалистов не хватает на данном этапе, сколько нужно обучить, чтобы обеспечить и страну сотрудниками, и соискателей – рабочими местами в будущем.

По мнению Лоиковой, необходимо популяризировать все доступные сферы деятельности, рассказывать о секторах экономики с недостатком кадров и уровне зарплат на тех или иных позициях. Это привлечет молодежь в дефицитные профессии и поможет соискателям определиться со специальностью, заключила эксперт.

