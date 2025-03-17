Эксперт Капелюшников назвал главную причину высоких зарплат у курьеров в Москве

Зарплата столичных курьеров оказалась больше, чем у специалистов с высшим образованием, выяснили аналитики. Почему так сложилось на рынке труда и какой эффект это оказывает на российскую экономику, разбиралась Москва 24.
Зарплатное неравенство
Зарплатные предложения для московских курьеров выросли на 41% по сравнению с мартом 2024 года и составили в среднем 130 тысяч рублей. В итоге их средний доход в настоящее время на 19% выше, чем у специалистов с высшим образованием (105 тысяч), и на 38% выше по сравнению с квалифицированными специалистами без высшего образования (80 тысяч), выяснили аналитики компании SuperJob.
Подобная картина сложилась и в других регионах. К примеру, в Санкт-Петербурге средняя зарплата курьера составляет 105 тысяч рублей, в Екатеринбурге – 90, а в Перми и Уфе – 75. При этом работодатели обычно указывают максимальную сумму из расчета высокой загрузки и минимума выходных, а также без учета побочных расходов вроде бензина или ремонта автомобиля, сообщили в пресс-службе сервиса.
Такой дисбаланс на рынке труда в компании объяснили "неверной настройкой налоговой системы": бизнес привлекает самозанятых и за счет этого платит им значительно больше. Это становится возможным в том числе благодаря выгоде самого работодателя, пояснил РБК эксперт по налогообложению Михаил Пархоменко.
В итоге дисбаланс зарплат провоцирует утечку кадров из сфер, где нужна квалификация, туда, где специализированное образование не требуют. Таким образом, происходит деградация человеческого капитала и рост дефицита специалистов в реальном секторе. Сфера услуг же, в свою очередь, развивается опережающими темпами, заключили специалисты SuperJob.
Кризис кадров?
Высокий уровень зарплат в вакансиях курьеров в первую очередь объясняется нехваткой работников и большим спросом на их услуги, заявил в беседе с Москвой 24 заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников.
По его словам, подобная ситуация наблюдается не только с курьерами, но, например, водителями такси. Все выправится, как только кадров станет достаточно: зарплаты начнут падать, что повлечет отток людей в сторону других доступных вакансий, отметил Капелюшников.
При этом российский рынок на данный момент испытывает дефицит сотрудников практически во всех отраслях. В первую очередь это связано не с дисбалансом зарплат, а с взрывными темпами экономического роста и одновременно с этим недостатком человеческого ресурса, подчеркнул эксперт.
"Фактически все 2020-е годы российский рынок труда прошел с непрерывным нарастающим привесом вакантных рабочих мест. Пока эта тенденция сохраняется везде – и там, где заняты люди с высшим образованием, и без высшего, и с высоким заработком, и с низким", – сказал Капелюшников.
А вот независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 объяснила нехватку кадров в реальном секторе кризисом взаимосвязи между образовательной и экономической сферами.
По мнению Лоиковой, необходимо популяризировать все доступные сферы деятельности, рассказывать о секторах экономики с недостатком кадров и уровне зарплат на тех или иных позициях. Это привлечет молодежь в дефицитные профессии и поможет соискателям определиться со специальностью, заключила эксперт.