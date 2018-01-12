Криптовалюта от Telegram. Станет ли Gram новым биткойном?

Мессенджер Telegram хочет создать собственную криптовалюту под названием Gram. Зачем она нужна и можно ли на ней заработать так же, как заработали первые инвесторы в биткойн?

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Издание The Next Web опубликовало проспект эмиссии (так называемый white paper) криптовалюты Gram, которую собирается выпустить Telegram Павла Дурова. Gram по замыслу владельцев мессенджера станет основной денежной единицей внутренней платежной системы Telegram.

Ее можно будет накапливать в электронном кошельке TON, интегрированным с приложениями Telegram, переводить через Telegram другим людям, расплачиваться через Telegram за покупки в онлайн-магазинах, работающих опять-же в системе Telegram. "Появится целая новая экономика, наполненная товарами и услугами, оплатить которые можно будет с помощью криптовалюты Gram", – обещает документ.

Благодаря широкой аудитории мессенджера, которая к 2022 году, по прогнозам, может достичь 1 млрд человек, кошелек TON станет самым распространенным криптокошельком в мире, а Gram превзойдет по всем параметрам сегодняшних лидеров криптовалютного рынка – биткойн и эфириум.

"Биткойн определяет себя как цифровое золото, Ethereum − это эффективная платформа для сбора средств. Но еще не появилось криптовалюты, которую массовая аудитория пользователей могла бы использовать для повседневных платежей", − говорится в white paper.



Еще не появилось криптовалюты, которую массовая аудитория пользователей могла бы использовать для повседневных платежей.

Залогом популярности криптовалюты от Telegram должна стать быстрота платежей. Если биткойн позволяет проводить лишь семь транзакций в секунду, а эфириум – 15, то Gram обеспечит скорость расчетов, сравнимую с такими платежными системами, как Visa или Mastercard, сохраняя при этом такие преимущества криптовалют, как технологическая надежность, анонимность и независимость от государственных центробанков. Кроме того, Gram можно будет майнить, причем проще и дешевле, чем биткойн.

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Осуществить громадье своих планов Telegram планирует очень быстро. В течение 2018 года будет проходить тестирование базовой технологии, в четвертом квартале пользователи мессенджера смогут завести электронные кошельки.

В первом квартале следующего года будет закончено формирование экономической системы, во втором – всех вспомогательных сервисов. И к осени 2019 года Telegram станет интегрированной системой коммуникации, обмена информацией и финансовых операций.

Взять – не взять



Понятно, что такой рывок потребует значительных инвестиций. По оценкам самих "телеграмщиков", расходы на развитие сети, закупку оборудования и отработку технологий приведут к росту затрат с 70 млн долларов в 2017 году до 220 млн к 2021 году. Всего в ближайшие три года компания планирует потратить на развитие около 400 млн долларов.

Главным источником средств должна стать продажа виртуальных денег Gram частным инвесторам. Уже в этом месяце Telegram намерен продать своей криптовалюты на 500 млн долларов. Правда, купить ее смогут только крупные инвесторы: минимальный объем покупки установлен на уровне 20 млн долларов.

В марте в несколько заходов будет продано еще 2,2 млрд Gram − с прогрессирующей растущей стоимостью при каждой новой продаже. Всего компания рассчитывает привлечь 3−5 млрд долларов, что является беспрецедентной суммой для рынка криптовалют (сейчас рекорд принадлежит компании EOS с 440 млн долларов).

Аналитики практически не сомневаются, что Telegram сможет получить запланированную сумму. Этому будут способствовать и высокая репутацию команды, и простота, и понятность планов развития, и, наконец, популярность самого мессенджера.

Однако вопрос, стоит ли мелким частным инвесторам покупать Gram, не столь однозначен. Проблема в том, что Telegram уже сейчас известен, популярен и пользуется хорошей репутацией. Это значит, что с самого начала цена продажи Gram будет очень высокой − в отличие, например, от того же биткойна, про который еще лет пять назад практически никто ничего не знал, не понимал и который мало кто покупал. Это позволило "битку" вырасти на десятки тысяч процентов, но у Gram потенциал роста с учетом "высокой базы" существенно меньше.

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Кроме того, схема продаж криптовалюты, которую предлагает Telegram, свидетельствует, что компания не особо заинтересована в мелких инвесторах. Вполне вероятно, что и на втором-третьем этапах продаж будут устанавливаться ограничения по минимальному объему покупки, которые мелкий частник не "потянет".



Telegram рассчитывает привлечь 3−5 млрд долларов, что является беспрецедентной суммой для рынка криптовалют.

К этим соображениям добавляются политические риски. Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в одном из комментариев уже предупредил, что у Telegram увеличатся риски блокировки из-за того, что мессенджер хочет выйти в финансовую сферу.

Кроме того, сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о регулировании криптовалют, подготовленный Министерством финансов и Центробанком. Документ, в частности, ограничивает первичную продажу криптовалют эмитентами суммой 1 млрд рублей. Физическим лицам разрешается покупать криптовалюты на сумму не более 50 тыс. рублей. Очевидно, что проект Telegram в эти параметры не вписывается.

К тому же чиновники Минфина неоднократно заявляли, что продажи криптовалют должны осуществляться только через Московскую биржу, и вполне вероятно, что соответствующее положение появится в новом законе. Это фактически сделает покупку Gram россиянами незаконной.

Для самого Telegram это не проблема: проект очевидно ориентируется на нероссийских инвесторов. Но законодательные ограничения вполне могут охладить интерес к проекту со стороны крупных российских финансовых структур, что не лучшим образом отразится на потенциале роста стоимости Gram.