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Экология

31 июля 2012, 16:49

В Серебряном бору был зафиксирован акт вандализма

экология вандализм Серебряный бор департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы озеленение города чп парки и пешеходные зоны

ИТАР-ТАСС

Между 2-м и 3-м пляжем, по 4 линии Хорошевского Серебряного бора был выявлен акт вандализма. Неизвестные испортили саженцы деревьев, которые за несколько дней до этого посадили для укрепления берега сотрудники управления ООПТ по СЗАО московского департамента природопользования и охраны окружающей среды. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба департамента.

"Выявлено повреждение посадок до степени прекращения роста путем выдергивания саженцев клена из земли. Выдернутые саженцы складированы рядом, количество выдернутых саженцев 7 штук, на грунте остались лунки, из которых были удалены саженцы", - указывается в акте обследования посадок. Другая часть деревьев, по мнению экологов, была подкопана или опрыскана чем-то ядовитым. В результате этого деревья погибли.

Сотрудники управления ООПТ по СЗАО обратились с заявлением в УВД по СЗАО Москвы с просьбой разобраться и принять меры.

"После случившегося в "Серебряном бору" прошла встреча, организованная неким "союзом активных москвичей", а затем в прессе появились публикации с высказываниями некоторых общественных деятелей на тему того, что деревья были высажены неправильно и должны были погибнуть, - рассказали в управлении ООПТ по СЗАО. - Это наводит на мысль – кому же на самом деле нужно целенаправленно уничтожать деревья, а потом стараться привлечь к данной проблеме внимание общественности?"

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