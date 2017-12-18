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Экология

18 декабря 2017, 19:32

Заяц-русак снова был замечен у проходной МНПЗ

экология животные

Фото: ТАСС/de Cuveland, J./picture alliance/Arco Images G

На камеры наружного наблюдения Московского нефтеперерабатывающего завода вновь попал заяц-русак. Примечательно, что это уже второй подобный случай: впервые зайца увидели в камеры наблюдения в августе прошлого года. И также - возле проходной. По видеозаписям сложно сказать, один и тот же это заяц или нет, однако появление животного вблизи территории завода неудивительно.

Видимо, заяц прискакал в Марьинскую пойму, которая является одним из ареалов обитания редкого вида этих животных. Марьинская пойма частично входит в санитарно-защитную зону завода. Как уже неоднократно отмечали экологи, санитарно-защитная зона вокруг Московского НПЗ — один из немногих в Москве уголков живой природы. "Краснокнижного" зверька не стали прогонять, а дождались, пока он сам убежит с территории предприятия.

В санитарно-защитной зоне завода обитают и другие редкие виды животных и растений. Например, прыткая ящерица, насекомое голубокрылая кобылка, гнездятся два вида соколов – пустельга и чеглок. Кроме того, растет крайне прихотливый к качеству воздуха можжевельник. Все эти виды – "краснокнижные".

Напомним, по итогам первого этапа модернизации воздействие производства МНПЗ на окружающую среду снижено на 50% по сравнению с показателями 2011 года. На заводе продолжается обновление оборудования и внедрение новых природоохранных систем.

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