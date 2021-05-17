Пугают и умиляют – пять самых смешных животных планеты

Вал негативной информации делает людей тревожными, настраивает на переживания и лишает надежды на лучшее. Добрый совет от мудрых психологов и добрых оптимистов – почаще поднимайте себе настроение, листая ленты с забавными животными. Позитивная волна от Москвы 24 – подборка самых милых зверьков.



Галаго

Глаза-блюдца, густая шерстка, пушистый хвост, забавные ушки – это животное словно нарисовано для мультфильма. Маленький примат под названием галаго живет в Африке во влажных густых тропических лесах. Порой эти зверьки встречаются и в саваннах. Они очень похожи на лемуров лори, тоже очень симпатичных существ.

Галаго весят от 60 до 1 200 граммов. Они прекрасно видят в темноте, потому что ведут ночной образ жизни. Забавные приматы живут на самых верхних "этажах" деревьев. Для сна они прячутся в густой листве, выбирая сплетения ветвей, также строят гнезда или используют брошенные птичьи гнездышки.

Галаго очень подвижные, скачут по ветвям и земле на приличные расстояния. Уши зверька могут двигаться вразнобой, что придает ему особое обаяние. Ученые насчитали два десятка подвидов галаго. Примечательно, что представители разных подвидов не могут скрещиваться между собой по причине различного строения половых органов. И у всех свой собственный "язык" – разные звуковые сигналы. Кроме того, зверьки общаются при помощи запахов и даже поз.

Галаго не столь безобидны, как кажутся. В их рацион входят не только фрукты. Зверькам по зубам яйца, беспозвоночные (в том числе ядовитые) и мелкие позвоночные животные, а также птицы и небольшие рептилии.



Капибара

Капибара (или водосвинка) – самый большой грызун в мире. Распространен в Центральной и Южной Америке. Этот забавный зверек напоминает огромную морскую свинку – его вес –от 34 до 65 килограммов. Капибара типичный толстяк – добродушный и дружелюбный флегматик, прекрасно уживается даже с домашними животными. Этих животных порой заводят в качестве питомцев, потому что гигантские свинки хорошо идут на контакт с людьми, они весьма чистоплотные, поддаются дрессировке и любят, когда им почесывают пузо.

Но в домашних условиях содержать капибару сложно. Этим животным нужно много воды, которую они просто обожают. Обаятельные грызуны – отличные пловцы и ныряльщики, способны подолгу дышать под водой, выставив на поверхность нос. Они даже спариваются в воде. Капибары – вегетарианцы, питаются в основном водными растениями, но если выпадет возможность полакомиться дынями и кабачками, то они ее не упустят.

Увы, добродушные увальни – сами источник пищи. На родине их разводят на мясо и ради кожи, а жир капибар используют в фармацевтической промышленности.



Альпака

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Альпака – ближайший родственник верблюдов, лам, гуанако и викуний. Их одомашнили более 6 000 лет назад на родине в Южной Америке. В отличие от кораблей пустыни, эти трогательные, миролюбивые животные не плюются в людей. В крайнем случае плевки они адресуют друг другу, когда соперничают за еду.



Альпака бывают двух видов – распространенный уакайа и редкий сури. Первый благодаря густой шерсти напоминает плюшевого медвежонка, а у сури шерсть свисает густыми локонами, которые завиваются на концах. Люди и разводят альпака ради их шерсти – она прочнее и теплее, чем шерсть овцы.



Мохнатые альпака, живущие в зоопарках и фермах, – настоящая находка для зоопарикмахеров. Густая шерсть дает простор для фантазии. В теплое время года животных украшают модными стрижками. На манипуляции уходит около 4 часов. Зато эффект превосходит все ожидания. Одни животные напоминают длинношеих пуделей, другие – причудливые клумбы на забавных ножках.



Карликовый бегемот

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Он совсем как обычный, только очень маленький. Карликовый бегемот более изящный и не очень-то страшен, не то что его огромный собрат. Взрослые особи весят 180–275 килограммов, тогда как масса обыкновенных гиппопотамов порой превышает 3 500 килограммов. Может, поэтому карликовые бегемоты являются исчезающим видом. На родине в Западной Африке их едва ли не меньше, чем в зоопарках. Мало того что они относительно легкая добыча для хищников, так еще на карликовых бегемотов охотятся люди. Вдобавок, в отличие от обычных гиппопотамов, карликовые живут поодиночке (реже – парами) и не склонны воинственно защищать свою территорию. Эти милые животные стараются никому не попадаться на глаза и при любой опасности улепетывают в лес или скрываются в водоемах.

Карликовые бегемоты нуждаются в регулярных водных процедурах. Днем они проводят время в воде или в прибрежных зарослях, а по ночам отправляются в лес за пропитанием. Их рацион – растительная пища.



Филиппинский долгопят

Филиппинский долгопят – настоящее сокровище Юго-Восточной Азии. Это самый забавный примат в мире и один из самых крошечных. Меньше его только мышиные лемуры с острова Мадагаскар. Длина взрослого филиппинского долгопята составляет 10 сантиметров. Они такие маленькие, что самец весит около 134 граммов, а самка – почти 117 граммов. Филиппинский долгопят мог бы легко уместиться на ладони. Хвост зверька длиннее тщедушного тельца, а вес его огромных глаз больше, чем масса головного мозга.

Среди млекопитающих филиппинские долгопяты – обладатели самых больших глаз по отношению к размеру головы. Эти милые зверьки вызывают желание их потискать и погладить, но поймать долгопята практически невозможно. Маленький и легкий филиппинский долгопят очень подвижный и скачет с места на несколько метров вперед. Эти малыши – одиночки по натуре, ведут ночной образ жизни. Голова очаровательного примата поворачивается почти на 360 градусов, и он способен заглянуть себе за спину. Общаются зверьки с помощью чистого ультразвука, который не слышен человеку. Поэтому наблюдателю может показаться, что симпатичный малыш просто часто зевает. Не зря с такими уникальными способностями они живут на Земле уже 45 миллионов лет.

Филиппинские долгопяты, несмотря на малый рост и милую наружность, – активные хищники, питаются только животной пищей. В ход идут насекомые и даже мелкие ящерицы и птицы.

