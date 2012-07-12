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Экология

12 июля 2012, 14:05

Москвичам запретили купаться в трех зонах отдыха

экология Роспотребнадзор зоны отдыха

В разгар лета в Москве закрыли для купания пляж "Бич клаб". За неделю до этого закрыты были пляжи "Тропарево" и "Большой садовый пруд"

Столичные санитарные службы ввели временный запрет на купание в зоне отдыха «Бич Клаб», расположенной на севере города. По данным экспертов, в воде водоема отмечено превышение нормативов по микробиологическим показателям.

Также сохраняется запрет на купание в зонах отдыха «Тропарево» (в воде водоема зафиксированы превышения по микробиологическим и физико-химическим показателям) и «Большой Садовый пруд» (превышены физико-химические показатели).

«В ходе проводимых специалистами территориальных отделов в округах осмотров территорий и водоемов зон отдыха как с купанием, так и без, в целом, отмечено удовлетворительное состояние и санитарное содержание территорий, площадок для отдыха, игр и спорта, площадок складирования бытовых отходов», - сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

При этом жалоб на неудовлетворительное содержание территорий зон отдыха за период с 30 мая по 11 июля не поступало.

Напомним, что к началу купального сезона Роспотребнадзор определил в столице 35 зон отдыха без купания и 11 зон, на которых разрешено принимать водные процедуры.

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