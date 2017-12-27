Как не набрать вес в Новый год: 7 советов главного диетолога Москвы

Как не набрать лишние килограммы за зимние каникулы, сколько можно съесть и выпить в новогоднюю ночь и как уберечь себя от четвертой порции оливье, рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

Не пропускайте завтрак и обед 31 декабря

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31 декабря ни в коем случае не пропускайте завтрак и обед в надежде восполнить ресурсы в полночь. В противном случае вы рискуете съесть тройную порцию жирных праздничных блюд. Пусть завтрак и обед в этот день будут умеренными и здоровыми.

По словам Стародубовой, завтрак – едва ли не главный прием пищи. Между тем в России не завтракают больше половины детей и взрослых.

Сразу положите на тарелку все, что собираетесь съесть

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Сразу положите на тарелку все, что собираетесь съесть в Новый год. Лучше посмотреть правде в глаза и сразу увидеть горы салатов и жирные куски мяса. Это избавит вас от иллюзий, что вы только продегустировали блюда и теперь можно приняться за них более основательно.

По словам диетолога, чтобы определить идеальный объем еды на один раз, нужно сложить руки лодочкой. Все, что может в них поместиться, – полезно. Остальное лучше оставить за бортом. В идеале за один раз нужно есть не больше 200-300 граммов пищи.

Замените майонез йогуртом

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Сократите потребление майонеза. В традиционных салатах типа оливье или селедки под шубой можно использовать низкокалорийный майонез, заменить его нежирной сметаной или разбавить лимонным соком или йогуртом. Основные компоненты майонеза – растительное масло и яйца, поэтому в нем содержится 12 граммов насыщенных жиров, а калорийность – 680 калорий на 100 граммов. Для сравнения: в нежирном йогурте – до 100 калорий, а в сметане средней жирности – 200 калорий.

Заправлять салаты нужно перед подачей на стол. Если гостей немного, лучше заправлять небольшие порции. Иначе пропитанный майонезом салат может простоять всю ночь, а утром кто-то будет его доедать.

В майонезе (как и в маргарине) содержится много трансжиров, которые повышают риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.



Выпейте один бокал шампанского

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По мнению врачей, оптимальное количество алкоголя, выпитого за праздничным столом, равно нулю. Если не собираетесь отказываться от спиртного в новогоднюю ночь, ограничьтесь одним бокалом шампанского или вина или одной стопкой крепкого алкоголя. Главное правило с точки зрения здоровья и фигуры – чем меньше, тем лучше. К тому же чем больше алкоголя, тем меньше контроля за тем, что мы едим.

"Если вы решили употреблять алкоголь, нужно пить его обязательно на сытый желудок. Допустима одна порция – бокал шампанского, кружка пива или рюмка крепкого напитка", – советует диетолог.

Сколько калорий в спиртных напитках:

водка 40% – 235 ккал на 100 граммов;

виски 40% – 220 ккал;

коньяк 40% – 239 ккал;

ликер 24% – 345 ккал;

шампанское брют – 70 ккал;

вино десертное 13,5% – 98 ккал;

вино сухое 12% – 66 ккал.

Оставьте сладкое на утро

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Чтобы не выйти за пределы допустимого количества жиров и углеводов, десерт лучше приберечь на утро. Многие диетологи сходятся на том, что лакомиться сладким без вреда для фигуры можно только в первой половине дня.

"У нас слова "сладкое" и "праздник" – синонимы. Общее мнение экспертов – мы едим слишком много сахара. По заключению Всемирной организации здравоохранения, можно употреблять не больше 50 граммов сахара в сутки. В скандинавских странах, где очень следят за своим здоровьем, считается, что ребенок может съесть одну конфету в неделю, – отметила Стародубова. – Мы с детства привыкли, что сладкое – это поощрение и награда, а лишение сладкого – наказание. С самого раннего возраста в нас закладывается пагубная связь между едой и удовольствием, и потом при стрессе мы хотим себя вознаградить и съесть что-то вкусное".



Антонина Стародубова, главный диетолог Москвы В странах, где очень следят за своим здоровьем, например, в скандинавских странах, считается, что ребенок может съесть одну конфету в неделю.

Украсьте стол

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Красиво накрытый стол создаст ощущение праздника и насытит положительными эмоциями не хуже, чем вкусная еда. "Мы воспринимаем пищу по-другому, когда стол красиво накрыт. Есть какие-то атрибуты того, что мы поели хорошо, – например, красивая посуда. Даже если еды будет мало, мы все равно воспримем это как праздник", – отметила Стародубова.

Не готовьте больше, чем нужно для застолья

Даже если вы решите поставить на праздничный стол салаты с майонезом и жирного кролика, не стоит готовить все это на несколько дней вперед, чтобы высококалорийная диета не затянулась.

В новогоднюю ночь и последующую неделю лучше сосредоточиться на веселье, общении и активном отдыхе.

Как узнать, есть ли у вас лишний вес

Узнать, есть ли у вас лишний вес или ожирение, можно с помощью простой формулы. Нужно свой вес поделить на рост (в метрах) и результат еще раз поделить на рост. Например, вес 60 килограммов делим на рост 1,67 метра и еще раз на 1,67.

Менее 18,5 – дефицит массы тела.

От 18,5 до 24,9 – нормальная масса.

От 25 до 29,9 – избыточная масса.

От 30 до 34,9 – ожирение I степени.

От 35 до 39,9 – ожирение II степени.

Больше 40 – ожирение III степени.





В 2015 году Россия заняла четвертое место среди самых "толстых" стран мира. В лидерах рейтинга также США, Китай, Индия и Бразилия.

"Наиболее низкая частота ожирения – в странах, где среднегодовая суточная температура – от 0 до 4,5 градуса. В России этот показатель составляет 5-5,5 градуса. В большей степени это связано с температурой в помещениях, где находятся люди. Если температура больше 20 градусов, риски ожирения выше. А если температура меньше 18 градусов, то риски ожирения ниже. 17 градусов – хорошая температура для помещения", – отметила диетолог.