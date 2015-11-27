Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Дружинники взяли под охрану посольство Турции в Москве. Вместе с полицией они будут дежурить у здания дипмиссии с 10 утра до 8 вечера группами по восемь человек, сообщил корреспонденту m24.ru глава ГКУ "Московский городской штаб народной дружины" Владимир Семерда.

По его словам, добровольцы будут нести свою вахту до тех пор, пока ситуация с Турцией не разрешится. "Они действуют на общественных началах и не имеют полномочий задерживать нарушителей порядка, но могут оказывать содействие сотрудникам полиции", – пояснил Семерда.

Напомним, 24 ноября над территорией Сирии турецкими ВВС быт сбит российский самолет-бомбардировщик СУ-24. Поражение было нанесено ракетой "воздух-воздух", выпущенной истребителем F-16. В качестве причины турецкая сторона назвала якобы нарушение границы государства.

Оба пилота сумели катапультироваться. Один из них погиб, второго летчика спас спецназ сирийской армии. На поиски пилотов отправился российский вертолет Ми-8. Во время поисково-спасательной операции вертолет был обстрелян и совершил вынужденную посадку. В результате погиб российский морской пехотинец, служивший по контракту.

У здания посольства Турции в Москве вновь проходит акция протеста

Комментируя ситуацию, Владимир Путин в резком тоне отозвался о действиях Турции, отметив что в этой стране есть следы сотрудничества с бандитскими формированиями. "Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных в Сирии территорий. Отсюда – и большие денежные потоки, большая денежная подпитка бандформирований, а теперь еще и удары в спину", – заявил Путин.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил запланированный визит в Турцию, выступив с заявлением, в котором порекомендовал российским туристам временно отказаться от поездок в Турцию. Также послу Турции в Москве заявлен решительный протест в связи с инцидентом.