Самолет рейса Москва-Гоа сел в Астрахани из-за драки на борту

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет рейса Москва-Гоа совершил аварийную посадку в аэропорту Астрахани. Причиной вынужденной посадки стала драка на борту воздушного судна.

"Чартерный рейс выполняла компания "Северный ветер" Во время пролета лайнера над Ростовом-на-Дону перебравшие с алкоголем пассажиры устроили драку на борту. Командир принял решение о вынужденной посадке в Астрахани", - рассказал "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах Астаханского авиаузла.

На борту самолета находилось свыше 210 человек. По словам собеседника агентства, по предварительным данным, в результате драки есть пострадавшие.