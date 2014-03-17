Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта 2014, 23:55

Происшествия

Самолет рейса Москва-Гоа сел в Астрахани из-за драки на борту

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет рейса Москва-Гоа совершил аварийную посадку в аэропорту Астрахани. Причиной вынужденной посадки стала драка на борту воздушного судна.

"Чартерный рейс выполняла компания "Северный ветер" Во время пролета лайнера над Ростовом-на-Дону перебравшие с алкоголем пассажиры устроили драку на борту. Командир принял решение о вынужденной посадке в Астрахани", - рассказал "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах Астаханского авиаузла.

На борту самолета находилось свыше 210 человек. По словам собеседника агентства, по предварительным данным, в результате драки есть пострадавшие.

драки самолет вынужденное приземление авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика