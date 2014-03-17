Проектирование участка Южной рокады начнут весной

Фото: m24.ru

До конца апреля будет выбран победитель конкурса на проектирование Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта, информирует пресс-служба столичного департамента строительства. После этого начнется работа над проектом данного участка рокады.

Проект должен предусматривать реконструкцию более 3,5 километра дорог и новое строительство более 2,5 километра дорог, реконструкцию и строительство более пяти километров тротуаров.

"Кроме этого, по плану должно быть построено два моста через реку Чертановку, эстакада основного хода через Варшавское шоссе, тоннельный выезд и три надземных пешеходных перехода", - говорится в сообщении.

Всего на эти цели выделят 277,6 миллиона рублей.

При этом Южная рокада, которая должна начинаться на Рублевском шоссе с выходом на Новую Ригу через "Рублево-Архангельское", а затем идти на Аминьевское шоссе, может связать на юге Москвы Северо-Западную и Северо-Восточную хорды.