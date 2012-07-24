Подземные пешеходные переходы отремонтируют к середине августа

По поручению мэра Москвы до 15 августа проводится срочный ремонт всех подземных переходов столицы - приводится в порядок электрика, восстанавливаются стены, полы и ступени, а также устраняются протечки.

Более 420 подземных пешеходных переходов в Москве планируется реконструировать и капитально отремонтировать к середине августа.

"Мы сегодня активно приступили к работе во всех наших подземных пешеходных переходах. Их 423, из которых 21 на реконструкции, а 402 будут нами в полном объеме капитально ремонтироваться. До 15 августа мы работы должны завершить", – сообщил РИА Новости глава департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Андрей Цыбин.

Как сообщил чиновник, за это время в переходах заменят облицовку стен, добавят дополнительное освещение, отремонтируют потолочные перекрытия и гидроизоляцию, а также заменят и приведут в должное состояние решетки, находящиеся на входах в переходы.

Помимо этого, по словам Цыбина, с некоторыми арендаторами, разместившими в подземных переходах свои торговые точки, была достигнута договоренность о замене ларьков на более современные, соответствующие требованиям столичных властей.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подверг критике состояние подземных переходов. Градоначальник предупредил Андрея Цыбина, что в случае если переходы не приведут в порядок в течение месяца, то он будет предупрежден о неполном служебном соответствии. Также мэр пригрозил уволить руководителя ГБУ "Гормост" Юрия Иванкова.

После критики мэра с занимаемой должности был уволен заместитель руководителя ГБУ "Гормост" Игорь Лобадецкий, а первому заместителю главы департамента ЖКХ и благоустройства Евгению Адамову был объявлен выговор.