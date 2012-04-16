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16 апреля 2012, 17:33

На Каширском шоссе построят 446-метровый тоннель

дороги Каширское шоссе дорожное строительство тоннели строительство и реконструкция

Вести.Ru

На Каширском шоссе в Москве в результате реконструкции магистрали появится три новых тоннеля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"В процессе реконструкции Каширского шоссе предстоит построить две двухуровневые развязки на пересечении с проспектом Андропова и Пролетарским проспектом, а также построить разворотный тоннель у МКАД", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили представители департамента, "разворотный тоннель у МКАД" протяженностью 470 метров убрать светофор на этом участке и разгрузить действующую развязку у МКАД.

"Тоннель по проспекту Андропова протяженностью 446 метров позволяет при движении из центра выехать на Каширское шоссе в сторону области и Пролетарский проспект без пересечения транспортных потоков, движущихся по Каширскому шоссе. Тоннель по Пролетарскому проспекту длиной 494 м также без пересечения с транспортными потоками Каширского шоссе позволяет выехать как на проспект Андропова, так и на Каширское шоссе в сторону центра", - рассказали в пресс-службе.

Представитель департамента сообщил, что в ходе реконструкции будет обустроено 9,44 километра дорог, дополнительно построено 20,9 километра выделенных полос для общественного транспорта, 48 заездных карманов для общественного транспорта, оборудовано парковок на 351 машино-место, построено 6 и реконструирован 1 пешеходный переход, передает Интерфакс.

"Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с контрактом - июль 2013 года", - добавили в пресс-службе. В настоящий момент строители уже приступили к производству строительно-монтажных работ на внеуличных пешеходных переходах.

Напомним, согласно плану правительства Москвы в 2012 году в столице началась реконструкция 7 вылетных магистралей. Речь идет о Ленинградском (от МКАД до станции метро "Сокол"), Варшавском, Каширском шоссе, шоссе Энтузиастов, Щелковском и Рублевском шоссе, Рязанском проспекте. Строители будут убирать лишние светофоры, обустраивать заездные карманы, возводить тоннели и эстакады.
Кроме того, в ближайшие годы в Москве должна начаться реконструкция остальных вылетных магистралей.

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