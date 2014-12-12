Власти определились с первыми платными путепроводами над железной дорогой

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Правительство Москвы предложило инвесторам построить три платных путепровода над железной дорогой - рядом со станциями Щербинка, Переделкино, Крекшино. Об этом M24.ru рассказали в департаменте экономической политики. Концессионные проекты были одобрены на заседании Градостроительной земельной комиссии (ГЗК). Руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников пояснил M24.ru, что путепроводы будут строить за счет инвесторов по тому же принципу, что и северный дублер Кутузовского проспекта, который тоже станет платным.

В департаменте уточнили, что уже готова проектно-сметная документация на строительство путепроводов и получены положительные заключения государственной экспертизы. "Стоимость строительства варьируется от 500 млн до 1,7 млрд рублей в зависимости от сложности объекта", - сказали в ведомстве. В департаменте отметили, что город выдвинул ряд требований к потенциальным инвесторам. В первую очередь, власти будут ограничивать предельные тарифы на проезд. Сами путепроводы должны быть построены за год - полтора, а застройщиков обяжут сохранить автомобильное движение по существующим переездам.

По словам Максима Решетникова, опыт показывает, что инвесторы хорошо понимают перспективы концессионных соглашений даже в нынешних экономических условиях. "Мы отработали практику концессионных соглашений на Северном дублере Кутузовского проспекта, и сейчас приступаем к тиражированию этого опыта. Наша задача – определить конкретные объекты для заключения новых концессионных соглашений, установить прозрачные и понятные правила игры, гарантировать защиту интересов города при любом развитии ситуации", - пояснил Решетников M24.ru. При этом срок концессии пока не определен.

В конце ноября власти В конце ноября власти выбрали подрядчика по другому концессионному соглашению на строительство северного дублера Кутузовского проспекта - им стала ОАО "Новая концессионная компания" (дочерняя структура управляющей компании "Лидер"). Стоимость концессии составила 40 миллиардов рублей. Строительство северного дублера начнется в 2015 году и должно быть завершено не позднее 2020 года. Новая трасса протяженностью 11 километров, шириной не менее 4 полос будет бессветофорной. Тарифы на проезд по этой дороге пока не определены. Платные путепроводы также планируется построить в Московской области. Власти рассчитывают привлечь инвесторов к строительству 50 переездов. Зампред правительства Московской области по транспорту Петр Иванов в июле 2014 года говорил, что предполагаемая стоимость проезда по путепроводу составит 40 рублей. В Москве планируется построить 10 путепроводов над железнодорожными путями. Пока сообщается, что семь из них профинансируют из бюджета Москвы, то есть они будут бесплатными для автомобилистов. Предполагается, что все 10 путепроводов - как платные, так и бесплатные, будут построены к 2017 году.





Член Клуба инвесторов Москвы, председатель совета директоров компании "Торговый дом "Шатер" Михаил Хубутия пояснил, что инвесторы уже обсуждают предложение мэрии о строительстве путепроводов. "Сейчас просчитываются экономические показатели проекта", - отметил Хубутия. Теоретически заинтересованность проявляют Промсвязьбанк, Газпромбанк и Группа компаний "Ташир". По его словам, стоимость проезда по путепроводу должна быть не выше 40 рублей. "У нас нет цели охотиться за деньгами", - пояснил он.

Главный менеджер проектов ЗАО "Институт "Стройпроект", сотрудник кафедры мостов и транспортных тоннелей МАДИ Виктор Попов считает, что потенциальным инвесторам будет выгодней заключить соглашение на строительство сразу трех путепроводов по типовому проекту. По его словам, 50 - 60 рублей - оптимальная цена проезда по путепроводам. "Строительство в Новой Москве рассчитано на перспективу, сейчас там активно возводится жилье и инфраструктура, соответственно, дополнительные транспортные связи будут востребованы, и все больше горожан станут пользоваться путепроводами", - отметил Попов.

Напомним, в московском регионе сегодня действуют две платные дороги. Проезд по скоростной трассе в обход Одинцова варьируется от 60 до 100 до рублей в зависимости от времени дня. Цена проезда по платному участку трассы М-4 "Дон" с 48 по 71 км в дневное время колеблется от 30 до 120 рублей.

Марина Курганская