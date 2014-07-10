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10 июля 2014, 18:19

На российских автомагистралях появятся платные полосы

дороги автомобили наземный транспорт Росавтодор магистрали трафик платные трассы

На магистралях могут создать платные полосы для движения транспорта

На российских магистралях появятся платные полосы для движения автотранспорта, сообщает радио "Москва FM" со ссылкой на Росавтодор.

Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел сомневается, что механизм будет работать в России. По его словам, полосы нужно строить, а не отбирать.

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"Если построят отдельную полосу и будут за это брать деньги, то все будет хорошо. Но, скорее всего, у нас сделают так: там, где и так образуются пробки, отберут одну полосу и сделают ее платной. Да еще будут проблемы с оплатой, очереди. Водители будут там стоять в два раза дольше", - рассказал он в эфире радиостанции.

Кроме того, водители будут пытаться обмануть систему контроля.

Платные полосы активно применяются в США и Израиле, где в часы пик на магистрали открывается скоростная полоса, и для желающих обеспечивается возможность быстрого проезда по загруженной трассе. Сбор оплаты происходит автоматизированно, а тарифы меняются в зависимости от загруженности улиц.

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