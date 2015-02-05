Движение на участке Подколокольного переулка ограничили до конца марта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На участке Подколокольного переулка ограничат движение из-за монтажа инженерных коммуникаций, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Ограничения будут действовать до 29 марта 2015 года.

Фото: dt.mos.ru

Кроме того, перекрыта часть улицы Мастеровая, в связи с реконструкцией водопровода. Участок улицы от дома 4 до дома 2 будет закрыт для транспорта с 5 февраля до 20 апреля.

Фото: dt.mos.ru

Напомним, движение автомобилей по проезду Девичьего поля (от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком) в Хамовниках ограничат в феврале. Это связано с подготовкой к параду Победы.

В Военном учебно-научном центре Сухопутных войск в Хамовниках пройдут учения, связанные с проведением парада на Красной площади. Движение ограничат 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 25 и 27 февраля с 07.00 до 09.30. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты следования.