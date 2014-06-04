Дорогу Мамыри-Саларьево откроют для движения в июле - Жидкин

Фото: ИТАР-ТАСС

Дорогу Мамыри-Саларьево - в районе Хованского кладбища - полностью откроют для движения транспорта в июле, заявил на пресс-конференции в среду глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

После реконструкции двухполосная дорога протяженностью 4,6 километров станет четырехполосной. Кроме этого трассу обустроят тротуарами, заездными карманами на остановках общественного транспорта. Также благоустроят и прилегающую территорию. Первый участок этой дороги открыли для движения 8 апреля.

Напомним, что в этом году также начнется реконструкция дороги из Южного Бутова до Коммунарки. Работы планируется провести на двух участках.

Первый - это центральная автодорога в Коммунарке с выходом в Южное Бутово протяженностью 5,25 километра. Здесь предусматривается расширение проезжей части до шести полос в оба направления, от Калужского шоссе до "Квартала А101".

Протяженность второго участка составляет 1,24 километра. Это часть трассы от Центральной автодороги в поселке Коммунарка до улицы Академика Понтрягина.

Кроме этого, в июле введут в эксплуатацию участок дороги от Киевского шоссе до Боровского шоссе в районе Рассказовки. Там будет четыре полосы - по две в каждую сторону, остановки, заездные карманы и тротуары.