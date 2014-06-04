Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня 2014, 15:23

Город

Дорогу Мамыри-Саларьево откроют для движения в июле - Жидкин

Фото: ИТАР-ТАСС

Дорогу Мамыри-Саларьево - в районе Хованского кладбища - полностью откроют для движения транспорта в июле, заявил на пресс-конференции в среду глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

После реконструкции двухполосная дорога протяженностью 4,6 километров станет четырехполосной. Кроме этого трассу обустроят тротуарами, заездными карманами на остановках общественного транспорта. Также благоустроят и прилегающую территорию. Первый участок этой дороги открыли для движения 8 апреля.

Напомним, что в этом году также начнется реконструкция дороги из Южного Бутова до Коммунарки. Работы планируется провести на двух участках.

Ссылки по теме


Первый - это центральная автодорога в Коммунарке с выходом в Южное Бутово протяженностью 5,25 километра. Здесь предусматривается расширение проезжей части до шести полос в оба направления, от Калужского шоссе до "Квартала А101".

Протяженность второго участка составляет 1,24 километра. Это часть трассы от Центральной автодороги в поселке Коммунарка до улицы Академика Понтрягина.

Кроме этого, в июле введут в эксплуатацию участок дороги от Киевского шоссе до Боровского шоссе в районе Рассказовки. Там будет четыре полосы - по две в каждую сторону, остановки, заездные карманы и тротуары.

Сайты по теме


дороги Новая Москва проекты новые территории Владимир Жидкин трафик строительство дорог Саларьево Мамыри

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика