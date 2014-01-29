Российские биатлонистки Юрьева и Старых уличены в употреблении допинга

Фото: ИТАР-ТАСС

Российскими биатлонистами, чьи допинг-пробы дали положительный результат, по информации "Чемпионат.ком", оказались Екатерина Юрьева и Ирина Старых.

Ранее сообщалось, что трое биатлонистов из России и Литвы были уличены в использовании запрещенных препаратов.Положительные результаты показали пробы А, взятые в рождественскую и новогоднюю паузы. Официально имена спортсменов, уличенных в применении допинга, будут названы после вскрытия пробы B. Затем будет проведено расследование.

Стоит отметить, что Ирина Старых вошла в состав олимпийской сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Сочи. В свою очередь, Юрьева оказалась вне заявки на Олимпиаду. Тренерский штаб российской команды имеет возможность провести замену в составе до 30 января.

Напомним, последний крупный допинг-скандал в биатлоне произошел в 2008 году, когда пробы сразу трех российских спортсменов - Дмитрия Ярошенко, Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой - дали положительный результат. Все трое биатлонистов были дисквалифицированы на два года. Ярошенко и Ахатова завершили спортивную карьеру, Юрьева, отбыв дисквалификацию, вернулась в биатлон, но не сумела пройти отбор для участия в Олимпиаде в Сочи.