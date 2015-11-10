Глава московской антидопинговой лаборатории покидает свой пост

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Министр спорта Виталий Мутко подписал приказ об отставке главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на советника министра Наталью Желанову.

"Родченков действительно сегодня подал в отставку, и министр приказ этот подписал", – сказала Желанова.

Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило доклад о применении допинга в России.

Из документа следует, что глава московской лаборатории WADA Григорий Родченков отдал приказ уничтожить 1417 допинг-проб российских атлетов, чтобы помешать расследованию. Родченков дал указания по уничтожению допинг-проб за три дня до того, как комиссия прибыла в Москву в декабре прошлого года. Пробы должны были отправить для повторного тестирования в другие лаборатории.

Кроме того, WADA временно отозвало лицензию у московской антидопинговой лаборатории. Отстранение лаборатории продлится как минимум шесть месяцев.