Первый дом с надстройкой примет жильцов до конца года

Фото: dgp.mos.ru

Первый в Москве надстроенный дом примет новых жильцов до конца года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики. Здание находится в Савеловском районе на улице Мишина.

Кирпичная четырехэтажка 1958 года превратилась в девятиэтажный дом. Строительные работы здесь завершились еще в прошлом году. При этом жильцов на время ремонта не отселяли. Сейчас дом 32 на улице Мишина получает разрешение на ввод в эксплуатацию и заключение о соответствии.

На верхних этажах разметили 30 квартир, хотя в старой части дома их было только 16. Большая часть новых квартир достанется жильцам этого же дома, так как именно они профинансировали работы по его надстройке. Они либо смогут сами жить в новых квартирах, либо продадут их и возместят себе расходы на строительство.

Старую и новую части дома разделил технический уровень. Квартиры, расположенные в верхней части здания, уже подключили к инженерным сетям: в них есть вода, тепло и свет.

Чтобы дом не сложился под тяжестью надстройки, по периметру каркаса установили поддерживающие бетонные колонны, которые соединили монолитными стенами. Для увеличения площади старых квартир, строители снесли оконные блоки и установили обогреваемые лоджии. У дома появилось два лифта, которые вынесли на внешнюю стену. Рабочие полностью заменили электропроводку.

Монолитную часть здания можно сравнить с футляром. Кирпичная часть осталась внутри под монолитными конструкциями, она полностью защищена от воздействия внешних факторов второй стеной.

В Москве сформирован перечень из 40 жилых домов, которые технически возможно надстроить дополнительными жилыми этажами. Собственники пяти домов на общих собраниях приняли решение о проведении реконструкции:

Дома, где появятся дополнительные этажи: Бульвар Матроса Железняка, дом 11

Измайловский проезд, дом 22 корпус 1

Петровско-Разумовский проезд, дом 18А

Нагорная улица, дом 23 корпус 1

Сенежская улица, дом 5



По двум объектам уже поданы заявки на разработку градостроительных планов земельных участков.

Ранее жители более 400 домов обратились в департамент с просьбой разрешить им надстроить дополнительные этажи в четырех- и пятиэтажных зданиях. После проведения исследований, власти сократили список в десять раз. Речь идет в первую очередь о кирпичных домах постройки с 50-х–60-х годов прошлого века с железобетонными перекрытиями, с износом не более 50 процентов, удаленных от улично-дорожной сети не менее чем на три метра. Время затраченное постройку новых этажей будет зависеть от их числа и применяемых технологий, строительных материалов и других факторов. В среднем работы займут до двух лет.

С методическими рекомендациями по надстройке домов в Москве можно ознакомиться здесь.