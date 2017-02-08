Что построят в моем районе: дом с панорамными лифтами в ЮЗАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Многоквартирный жилой дом с панорамными лифтами построят на пересечении улиц Наметкина и Херсонской, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, здание будет состоять из одной 26-этажной и двух 32-этажных секций, в которых и расположатся лифты.
Всего в новом доме будет 558 квартир свободной планировки, среди которых 116 однокомнатных, 304 двухкомнатных и 115 трехкомнатных.
Для автовладельцев в доме построят охраняемую одноэтажную подземную парковку с электроподогревом проезжей части.
Придомовую территорию благоустроят – на ней появятся детские площадки, пешеходные зоны и места для занятий спортом, деревья и кустарники.
В 15-этажном доме расположатся 60 квартир, а в 17-этажном – 74. На подземных этажах также организуют подземные парковки на 10 и 21 машино-мест соответственно.
