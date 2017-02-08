Форма поиска по сайту

08 февраля 2017, 16:10

Город

Что построят в моем районе: дом с панорамными лифтами в ЮЗАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Многоквартирный жилой дом с панорамными лифтами построят на пересечении улиц Наметкина и Херсонской, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, здание будет состоять из одной 26-этажной и двух 32-этажных секций, в которых и расположатся лифты.

Всего в новом доме будет 558 квартир свободной планировки, среди которых 116 однокомнатных, 304 двухкомнатных и 115 трехкомнатных.

Для автовладельцев в доме построят охраняемую одноэтажную подземную парковку с электроподогревом проезжей части.

Придомовую территорию благоустроят – на ней появятся детские площадки, пешеходные зоны и места для занятий спортом, деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что на месте снесенных ветхих пятиэтажек на улице Самеда Вургуна построят два многоквартирных дома с цветными балконами и подъездами.

В 15-этажном доме расположатся 60 квартир, а в 17-этажном – 74. На подземных этажах также организуют подземные парковки на 10 и 21 машино-мест соответственно.

