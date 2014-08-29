Курс доллара на торгах впервые превысил 37 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже 29 августа превысил 37 рублей, достигнув исторического максимума. Евро укрепился к рублю на 30 копеек до 48,72 рубля.

Американская валюта по сравнению с 28 августа подорожала на 26 копеек, европейская - на 30 копеек. При этом накануне курс евро вырос на 68 копеек, а доллар - на 57 копеек. Отметим, что снижение курс рубля началось в четверг на фоне обострения конфликта на Украине.

До этого курсы евро и доллара росли также резко в начале марта. Так, 3 марта в ходе сессии на Московской бирже курс доллара приближался к 37 рублям, а евро - к 52 рублям.

Ранее сообщалось, что Центробанк перестанет контролировать курс российского рубля. По словам экономического обозревателя телеканала "Москва 24" Константина Цыганкова, этому есть объяснение. "Центробанк можно понять, долларов и евро у него не хватит, чтобы сдержать курс рубля. Они надеются, что рубль сдержит себя сам", - отметил Цыганков.