25 ноября 2015, 14:44

Экономика

Доллар упал на 14 копеек, евро подорожал на 9 копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк опубликовал официальные курсы валют на четверг. Доллар подешевел на 14 копеек, евро укрепился на 9 копеек, следует из данных регулятора.

Таким образом, доллар теперь стоит 65 рублей 48 копеек, а за единицу европейской валюты придется отдать 69 рублей 90 копеек.

Рубль укрепился к доллару, несмотря на падение цен на нефть. По состоянию на 14:30 за баррель Brent дают 45 долларов 47 центов.

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что Россия выберется из кризиса к весне 2016 года.

По его словам, за первые три квартала ВВП России упал на 3,8 процента по сравнению с прошлогодним периодом. По итогам года спад прогнозируется на уровне 3,8–3,9 процента.

Изменение курсов валют
