ЦБ повысил курс доллара до 65,59 рубля, курс евро – до 69,70 рубля

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Центробанк поднял курс доллара на 24 ноября на 73 копейки, евро – на 31,5 копейки, следует из данных ЦБ.

Таким образом, американская валюта подорожала с 64,86 до 65,59 рубля, а европейская – с 69,39 до 69,70 рубля.

В то же время курс доллара на бирже снова упал ниже 65 рублей, растеряв почти весь утренний рост, на фоне взлета нефтяных котировок

На 11:30 23 ноября доллар почти достиг отметки в 66 рублей – максимум на торгах составил 65,93 рубля. Минимум для американской валюты составил 65,15 рубля.