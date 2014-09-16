Форма поиска по сайту

16 сентября 2014, 11:37

Экономика

Курс евро на торгах впервые с апреля превысил 50 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Курс евро превысил отметку в 50 рублей впервые с апреля. В первые минуты торгов на Московской бирже европейская валюта выросла на 36 копеек.

Подорожал на торгах и доллар - до 38,62 рубля.

Накануне курс доллара на открытии биржи впервые превысил отметку в 38 рублей, достигнув 38,03 рубля. Евро 15 сентября укрепился к рублю на 25 копеек и достиг отметки в 49,20 рубля.

Ранее сообщалось, что повышение курса связано с введением новых санкций Евросоюза и США в отношении России. Новые меры расширяют принятые ранее санкции, касающиеся доступа к рынкам капитала, оборонной сферы, "чувствительных технологий" (технологий поиска и извлечения сланцевой нефти, а также нефтебурения на арктическом шельфе) и товаров двойного назначения.

