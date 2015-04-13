Форма поиска по сайту

13 апреля 2015, 13:25

Экономика

Центробанк повысил курсы евро и доллара более чем на рубль

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс евро на вторник вырос на 1,24 рубля и составил 55 рубля 52 копейки. Американская валюта прибавила 1,35 рубля – до 52,42 рубля, сообщает пресс-служба Центробанка.

Ранее M24.ru сообщало, что курс евро в начале сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 2 рубля – до 54,9 рубля. Между тем, доллар утром упал на 1,7 рубля. Однако к полудню обе валюты незначительно повысились.

Напомним, что начиная с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции. За это время доллар по отношению к нему упал почти на 16 процентов.

Аналитики называют несколько причин. Во-первых, участники финансового рынка поняли, что усиления санкций в ближайшее время не будет.

Не оправдались и пессимистичные ожидания в отношении ВВП – ему пророчили падение на 10 процентов, сейчас говорят всего о трех. Выплатила Россия и валютные кредиты. И, наконец, фиксация цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель.

