Курс евро на Московской бирже превысил 70 рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Европейская валюта выросла на 77 копеек и превысила 70 рублей на Московской бирже на фоне дешевеющей нефти. В настоящий момент стоимость барреля нефти марки Brent составляет 46,18 доллара.

Курс доллара на Московской бирже впервые с 28 октября достиг отметки в 65 рублей. При этом сразу же после этого курс рубля начал укрепляться.

Преодолеть порог в 65 рублей доллару снова удалось к 20:15. Сейчас он торгуется на уровне 65,3 рубля.

Напомним, официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 ноября, вырос на 17,85 копейки – до 64,56 рубля. Курс европейской валюты повышен на 14,03 копейки и составил 69,37 рубля.