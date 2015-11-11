Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября 2015, 14:48

Экономика

ЦБ повысил официальные курсы евро и доллара на четверг

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 ноября, вырос на 17,85 копейки – до 64,56 рубля, следует из данным ЦБ.

Курс европейской валюты повышен на 14,03 копейки и составил 69,37 рубля.

Отметим, что среду при открытии торгов на Московской бирже доллар незначительно снизился.

Эксперты отмечают, что курсы доллара и евро третьи торги подряд совершают лишь незначительные колебания, рубль консолидируется в условиях сохранения сильного давления на рынке нефти, пишет interfax.ru]"Интерфакс".

доллар бизнес евро курсы валют

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика