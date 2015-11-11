ЦБ повысил официальные курсы евро и доллара на четверг

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 ноября, вырос на 17,85 копейки – до 64,56 рубля, следует из данным ЦБ.

Курс европейской валюты повышен на 14,03 копейки и составил 69,37 рубля.

Отметим, что среду при открытии торгов на Московской бирже доллар незначительно снизился.

Эксперты отмечают, что курсы доллара и евро третьи торги подряд совершают лишь незначительные колебания, рубль консолидируется в условиях сохранения сильного давления на рынке нефти, пишет interfax.ru]"Интерфакс".