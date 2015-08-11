Рубль открыл торги падением к доллару и евро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

На открытии торгов на Московской бирже курс рубля снижается по отношению к доллару и евро.

Так, курс доллара повышался на 53 копейки - до 63,34 рубля, курс евро - на 28 копеек, до 69,48 рубля, следует из данных биржи. Что касается стоимости нефти, то цена барреля марки Brent снижается на 0.33% - до 49,98 доллара.

Напомним, накануне официальные курсы доллара и евро, установленные ЦБ РФ, продолжали повышаться. Так, европейская валюта пересекла рубеж в 70 рублей за один евро. Доллар прибавил в стоимости 66 копеек и теперь торгуется на уровне 64 рубля 50 копеек. Евро подорожал на 94 копейки – до 70 рублей 75 копеек.

Ключевым фактором, который влияет на падение рубля, является резкое снижение цен на нефть.