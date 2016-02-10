Доллар подорожал на 40 копеек, евро – более чем на рубль

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Центробанк России установил официальные курсы валют на завтра. Рубль подешевел по отношению к бивалютной корзине "доллар-евро", следует из данных регулятора.

Американская валюта подорожала на 39 копеек и теперь стоит 79 рублей 7 копеек. Евро прибавил в стоимости 1 рубль 18 копеек и теперь стоит 89 рублей 22 копейки.

Ослабление рубля происходит на фоне снижения цены на нефть. Топливо марки Brent стоит 30 долларов 87 центов за баррель.

Российские сорта нефти – Urals и Siberian Light – стоят несколько дешевле эталонной марки. Как правило, цена Urals примерно на 2–3 доллара ниже.

Отметим, что россияне не слишком верят в рубль. Это следует из опроса, проведенного по заказу Центробанка. 38 процентов опрошенных россиян ожидают дальнейшего ослабления рубля. А вот число россиян, считающих, что курс рубля в 2016 году вырастет, увеличилось в январе по сравнению с прошлым месяцем до 16 процентов.

В январе по сравнению с декабрем уменьшилось и число россиян, предпочитающих хранить свои сбережения в национальной валюте. Более 30 процентов опрошенных считают, что их материальное положение в ближайший год продолжит ухудшаться.