Хакеры выложили в сеть новые документы о принимавших допинг спортсменах

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте шестую часть документов об употреблении допинга спортсменами с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В представленных документах упомянуты, в частности, двукратные олимпийские чемпионы австралийская пловчиха Эмили Сибом, которая принимала преднизолон, и британский триатлет Алистер Браунли – он употреблял ацетазоламид. Также в списке значатся спортсмены из США, Японии, Бразилии, Канады, Колумбии, Германии, Франции, Новой Зеландии, Швеции, Венесуэлы и ЮАР.

Ранее группа хакеров Fancy Bears обнародовала документы, из которых следовало, что WADA разрешало в разные годы применять запрещенные препараты в терапевтических целях американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, испанцу Рафаэлю Надалю, 4-кратной олимпийской чемпионке по гимнастке Симоне Байлз, велогонщикам Крису Фруму и Брэдли Уиггинсу, баскетболистам Милошу Теодосичу и Елене Делле-Донн и другим.