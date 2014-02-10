Дневник Олимпиады в Сочи: день третий

Виктор Ан. Фото: ИТАР-ТАСС

Бронзовая медаль Виктора Ана в шорт-треке и "оранжевый пьедестал" в коньках на 500 метров, провал Антона Шипулина и удачный старт российских керлингисток - в очередном выпуске "Дневника Олимпиады в Сочи".

Корейский Виктор и российская бронза

Особые надежды связывались сегодня с шорт-треком - в состязаниях на 1500 метров разыгрывались медали, где впервые за многие годы у России присутствовали неплохие шансы не только на призовое место, но даже на победу. Виновником такой неожиданной метаморфозы является в прошлом корейский, а теперь российский спортсмен Виктор Ан.

Когда-то он завоевал для Южной Кореи три золота на Олимпиаде в Турине, но затем получил травму и не смог квалифицироваться для участия в Играх в Ванкувере. Ан не успокоился и поступил радикально - сменил страну проживания. Теперь он москвич, учит русский язык и выступает под российским флагом на соревнованиях.

В состязаниях по шорт-треку Ан не считался главным фаворитом, хотя с ним, безусловно, считались. В финальном заезде он избрал интересную тактику - начал атаковать незадолго до финиша, чем поставил в тупик большинство оппонентов, кроме канадца Шарля Амлена и китайца Ханя Тяньюй.

Последний смог опередить Ана только по результатам фотофиниша. Но даже бронзовая медаль стала достижением - это первая награда, которую завоевали представители России в шорт-треке, виде спорта, который для россиян всегда казался загадочным и непонятным.

Неожиданная бронза в могуле

Прогнозировать бронзу в могуле, где россияне традиционно не слишком сильны, мог только заядлый оптимист. Тем не менее, чудо состоялось - Александр Смышляев сумел занять третье место в финальном заезде и опередить канадца Марка-Энтони Ганьона и американца Патрика Денина.

В финальном заезде Смышляев показал очень хорошее время - 24,94 секунды и впечатлил судей техникой прохождения трассы. А вот Ганьон, шансы которого котировались выше, на трассе не впечатлил и остался за чертой призеров.

Тем не менее, Смышляев не сумел составить конкуренции двум другим канадцам - Алексу Билодо и Микаэлю Кингсбери.

Несмотря на это, бронза в могуле пока стала самой большой приятной неожиданностью Олимпийских игр для российских болельщиков.

Антон Шипулин. Фото: ИТАР-ТАСС

Три промаха и фиаско Шипулина

В биатлонной гонке преследования у мужчин имелись основания делать ставку на Антона Шипулина. Россиянин здорово провел спринт - его подвел только промах последним выстрелом - и имел все шансы претендовать на олимпийскую медаль в пасьюте.

Несмотря на то, что Шипулин стартовал четвертым, гонка у него изначально не заладилась. Было видно, что спортсмен испытывает трудности ходом на лыжне - то, чего не было в спринте. Вдобавок, Шипулина подвела стрельба - три штрафных круга не оставили ему шансов на продолжение борьбы за медали.

В итоге лучшим из россиян стал Евгений Устюгов, финишировавший пятым. А золото выиграл лидер мирового сезона Мартен Фуркад, которому не доставила неудобств ни трасса, ни мишени, ни какие-либо случайности.

Отметим, что великий норвежец Уле-Эйнар Бьорндален тоже оказался недалеко от призов - он финишировал четвертым.

Фото: ИТАР-ТАСС

Утюги победы

Женская сборная России по керлингу с победы стартовала на олимпийском турнире. В понедельник наши девушки не оставили шансов крепкой сборной Дании, которая хоть и не считается одним из претендентов на победу в турнире, но испортить нервы фаворитам в состоянии.

Однако датские керлингистки не сумели ничего противопоставить сборной России. После первых пяти эндов они проигрывали со счетом 1:4. Затем соперницы выиграли три энда подряд с перевесом в один камень каждый, но последние два энда остались за россиянками.

Таким образом, сборная России зарабатывает первую победу и делает шаг к выходу в своеобразный "финал четырех".

Напомним, что по правилам олимпийского турнира, борьбу за медали продолжат четыре лучших сборных по итогам группового этапа.

"Оранжевая" победа

В беге на 500 метров голландцы не считались основными фаворитами соревнований - в последние годы здесь доминируют представители Южной Кореи и Японии, но спортсмены из "Страны Тюльпанов" вновь подтвердили свой высокий класс.

Никто противостоять голландцам не смог, включая чемпиона из Кореи Мо-Тхэ Бума. В итоге пьедестал оказался полностью "оранжевым" - Михел и Роналд Мюлдеры, а также Ян Смекенс не позволили конкурентам рассчитывать на что-либо большее, чем четвертое место.

Россияне выше головы не прыгнули и потеряли все шансы на призовое место уже после первой попытки.