Москва превращается в большой фитнес-клуб под открытым небом – эксперт

PR-менеджер Мосгорпарка – о спортивной дискуссии в парке Горького

30 июля в летнем кинотеатре "Пионер" в парке Горького состоится открытая дискуссия о спорте. Речь пойдет о модных тренировках на свежем воздухе, новых видах спорта и возможностях, которые теперь есть в парках. Принять участие в дискуссии могут все желающие.

Руководитель отдела по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Симоненко рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что ждет гостей мероприятия.

"Спорт в парках очень развит, и мы продолжаем его развивать, не останавливаемся на достигнутом. Уже более чем в 44 парках есть какие-то активности: йога, фитнес, воркаут-тренировки, баскетбол, волейбол, батут и многое другое. Так как спорт стал очень популярен, мы решили сделать открытую дискуссию и поговорить о том, как Москва превращается в большой фитнес-клуб под открытым небом.

Спорт в парках – очень хорошая альтернатива фитнес-клубам, особенно летом. Будем обсуждать разные аспекты этой темы. У нас будут выступать эксперты: представители йога-движений, воркаут-клубов, The Challenger – портала о здоровом образе жизни.

Также пригласим диетолога и урбаниста, который расскажет о международном опыте. Приглашаем всех, кто хочет узнать, где заняться спортом или как организовать свое спортивное движение в парке", – сказала она.

Дискуссия состоится в четверг 30 июля в 19.00

Добавим, с 22 июля в парке "Красная Пресня" проходят тренировки по бадминтону. Организаторы просят гостей приходить в белом. Заниматься со всеми желающими будет тренер Даниил Ткач – основатель спортивной секции по бадминтону. Он не только объяснит, как правильно обращаться с ракеткой, но и расскажет, как поддерживать хорошую физическую форму.

В саду "Эрмитаж" каждое воскресенье проходят бесплатные занятия по болибалету. Проект "Балетомамия организован Мосгорпарком совместно с порталом о здоровом образе жизни The Challenger.

Занятия будут проходить каждое воскресенье, в 13.00, к участию допускаются дети старше пяти лет и взрослые. Предварительная запись не требуется.