В Мосгордуме предложили ввести обязательную сертификацию вейпов

Вейпы, другие устройства, имитирующие курение табака, а также жидкости для них необходимо сертифицировать в обязательном порядке, рассказала порталу Москва 24 член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья городского парламента Ольга Шарапова. Эту инициативу она планирует вынести на обсуждение в начале ноября на заседании профильной комиссии, где депутаты будут рассматривать и другие предложения по ограничению использования вейпов.

"В первую очередь, нужно усилить контроль за испарительными смесями, которые поставляются в нашу страну: как они производятся, из чего. Ввести более жесткую сертификацию. Возможно, например, ввести контроль такого же формата, как за алкогольной продукцией. Кроме того, нужно ввести налоги на реализацию вейпов и жидкостей для них", – пояснила Шарапова.

Депутат обращает внимание, что вейпы не только пропагандируют курение и способствуют вовлечению молодежи в процесс употребления табака. Эти устройства и жидкости к ним могут нести прямую угрозу здоровью.

"Вейпы несут опасность: мы часто не знаем, что входит в испарительные смеси для них, какие производные там находятся? Моя позиция по этому поводу жесткая – необходим безусловный запрет на территории Москвы и Российской Федерации вообще", – сказала она.

Сегодня электронные сигареты – как сами устройства, так и жидкости для них – не подлежат обязательной сертификации. Процедуру получения сертификата соответствия предприниматели могут пройти в добровольном порядке, если хотят подтвердить качество своей продукции, чтобы получить больше доверия потребителей и конкурентные преимущества. Чтобы пройти сертификацию, необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию. При этом заявитель может сам выбрать, по каким критериям пройдет оценка его товара. Обязательной сертификации в России подлежат лекарства, оружие и патроны (в том числе – спортивное и самообороны), средства индивидуальной защиты (бронеодежда), сейфы и замки к ним, приборы радиационного контроля, а также горно-шахтное оборудование, конвейерные ленты, стальные канаты, нефтепродукты, электроэнергия и аттракционы. Для алкоголя (в том числе винных напитков и пива) необходимо получать декларацию о соответствии качества. А с 2009 года на табак (в том числе сигареты, сигары и прочую табачную продукцию) вместо сертификата производителям необходимо оформлять декларацию о соответствии продукции указанному техрегламенту.





Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддерживает инициативу, и считает, что процедура сертификации нуждается в ужесточении в первую очередь.

"Мы должны знать, что мы пьем, едим и вдыхаем. Поэтому пристальный контроль за составом жидкостей для вейпов – очень правильная история", – подчеркнул он.

На сегодняшний день сложилась такая практика, при которой отследить качество жидкостей для вейпа практически невозможно, отмечает сооснователь крупной сети вейп-шопов Кирилл Катаев. По его словам, в баночку для электронной сигареты может быть залито буквально что угодно.

"Эту продукцию достаточно просто производить, не нужно какое-то специальное оборудование. Фактически, достаточно знаний химии за восьмой класс и компонентов, которые не сложно заказать в интернете. Все – можно намешать этого, приклеить свою этикетку и продавать. На рынках, детям через интернет", – подчеркнул он.

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Катаев объяснил, что добросовестные производители проводят сертификацию своих жидкостей на молекулярном уровне: проверяют, чтобы не возникало аллергических реакций, а вред от вдыхания был минимальным. Но такие экспертизы затратны, поэтому продукт с таким знаком качества неизбежно будет стоить дороже аналогов. А некоторые предприниматели идут по пути меньшего сопротивления.

"Поскольку сертификация добровольная, ты можешь сам выбирать, что у тебя будет соответствовать критериям. Бывают случаи, что продавец сертифицирует бутылочку и спокойно лепит на нее знак – а какая там жидкость, неизвестно. Я вижу много людей на выставках, в сообществах. И получается, что до 50% всего рынка электронных сигарет пытается работать "в серую", – заключил собеседник портала Москва 24.

При этом эксперт уверен, что сама вейп-индустрия поддержит обязательную сертификацию. Поскольку добросовестные производители сами страдают от негативного образа, который создают так называемые "гаражники" всей сфере электронных сигарет. А более жесткий контроль качества позволит убрать с рынка тех, кто производит опасный для здоровья продукт.

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Отметим, что ученые выявили еще одно негативное последствие использования вейпов. Наполнители и вкусовые добавки в жидкостях для электронных сигарет могут вызывать воспаление и негативно влияют на работу легких, поскольку содержат канцерогены и токсины. Кроме того, недавно американские медики обнаружили, что курение электронных сигарет делает стенки артерий и вен более хрупкими, что ведет к серьезным проблемам с сердцем.

А Минпромторг предлагал приравнять электронные сигареты к обычным – тогда на них распространится действие всех норм и ограничений антитабачного закона. Например, после принятия законопроекта, электронные сигареты и вейпы запретят продавать несовершеннолетним. Также будут разработаны меры, касающиеся рекламы подобных товаров.

Кроме того, опасность несут и сами испарители. Например, в апреле этого года от возгорания вейпа пострадали три студентки Политехнического колледжа №50 в Зеленограде. Девушки вышли на улицу, и одна из них достала электронную сигарету. В какой-то момент прозвучал громкий хлопок, а устройство разорвало на части. Владелица моментально получила ожог рук, ее несовершеннолетняя подруга – шрам на подбородке (одна из деталей отлетела девушке в лицо). Третьей студентке повезло больше: на лице появились красные пятна, которые вскоре прошли.