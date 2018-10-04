Чай с мелиссой и покой. Врачи рассказали, как справиться с перепадами давления

Синоптики прогнозируют скачки атмосферного давления, что может негативно отразиться на здоровье метеочувствительных людей. По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, наиболее резкие колебания будут происходить к концу недели.

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Портал Москва 24 выяснил у врачей, как обезопасить себя во время изменений погодных условий.

Руководитель научно-диспансерного отдела Российского кардиологического научного центра, доктор медицинских наук Фаиль Агеев отметил, что существует деление людей на два типа: метеочувствительные и не метеочувствительные. Однако деление это весьма условно: правильнее было бы разделять людей на здоровых и нездоровых.

"У здорового человека его компенсаторные системы организма вполне справляются со всякими изменениями внешней среды: температурой или атмосферным давлением; как правило, это малозаметно. У людей, страдающих болезнями (чаще всего, сердечно-сосудистыми), эти системы компенсации, как правило, неадекватны или поломаны. Именно они чаще всего попадают в категорию метеозависимых", – объяснил эксперт.

По словам специалиста, гипертоникам и гипотоникам необходимо строго следовать рекомендациям, данным лечащим врачом: вовремя принимать таблетки, соблюдать режим труда и отдыха, побольше отдыхать. "Самое главное – не бросать ту терапию, которая была назначена. Ошибочно прекращать терапию, если давление снизилось: можно уменьшить дозу или отказаться от какого-то препарата в комплексной терапии, но это нужно решать с лечащим врачом", – добавил Агеев.

Гипертоникам необходимо следить за артериальным давлением, а также держать под рукой гипотензивное средство скорой помощи. При гипотонии полезно принимать адаптогены с содержанием дубильных веществ (танинов): кофе, черный чай, а также настойки лимонника, боярышника, женьшеня.

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Ограничить нагрузки



Эксперты рекомендуют ограничить физические нагрузки метеочувствительным людям, у которых нарушен компенсаторный механизм. "Если мы помимо метеокатаклизмов задаем организму еще одну "загадку", это дополнительный стресс к тому, что он имеет. Понятно, что это может привести к еще большему срыву адаптации компенсаторных реакций. Метеочувствительным лучше больше отдыхать и не нервничать", – добавляет Агеев.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рекомендует соблюдать режим труда и отдыха, который должен быть "немного облегчен". Он отмечает, что с возрастом люди становятся более метеочувствительными, и острее реагируют на перепады давления. "Чрезмерные нагрузки не рекомендуются", – отметил врач, подчеркнув, что дачникам в такой период следует отложить работы на огороде. В случае если вы проходите курс физиотерапии, его также лучше перенести.

Прогулки на свежем воздухе



Врачи рекомендуют придерживаться здорового образа жизни: отказаться от курения, алкоголя и чаще бывать на улице. Активный образ жизни улучшит тонус сосудов и повысит их адаптационную способность к внешним воздействиям. Специалисты советуют регулярно проводить время на свежем воздухе (минимум 30 минут в день), отдавая предпочтение пешим прогулкам.

К повышенному артериальному давлению нередко склонны люди с лишним весом, поэтому важно почаще двигаться. Спать лучше с открытым окном, а также регулярно проветривать помещение.

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Меньше соли и жиров



Режим питания, по мнению врачей, должен быть в такой период сбалансирован. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рекомендует отдавать предпочтение натуральным и сезонным продуктам. Важно, по ее словам, перейти на дробное питание и распределить дневной рацион таким образом, чтобы питаться равномерными порциями 5-6 раз в день. А перед сном лучше съесть небольшой фрукт или выпить стакан нежирного кефира.

Кроме того, необходимо снизить потребление соли (не более 5 граммов в день), поскольку ее избыток – это "всегда задержка жидкости". Врачи советуют отказаться от употребления копченостей, излишне соленых блюд, а также ограничивать насыщенные (животные) жиры. Гипертония нередко возникает на фоне закупорки сосудов бляшками холестерина, который содержится в жирном мясе и копченостях.

"Избыток жиров ведет к изменению липидной формулы и накоплению плохих липидов, которые могут в виде атеросклеротических бляшек суживать кровеносные сосуды", – отмечает врач-диетолог. Поэтому для гипертоников лучший выбор – курица, индейка или телятина, приготовленные без масла.

Ешьте больше овощей, поскольку продукты, богатые клетчаткой, позволяют снизить уровень вредного холестерина в крови, препятствуя его всасыванию. Также необходимо потреблять меньше сахара: легкоусваиваемые углеводы (пирожные, конфеты) из рациона лучше исключить и заменить их на фрукты или сухофрукты. Важно помнить, что при гипертонии ни в коем случае нельзя голодать.

В день необходимо выпивать достаточное количество жидкости (вода, чай), чтобы "поддерживать детоксикацию организма", добавляет Королева. Лучше отказаться от крепкого чая, кофе и обязательно от алкоголя. Эти продукты увеличивают нагрузку на сердце.

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Народные рецепты



Президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, доктор фармацевтических наук Татьяна Киселева отмечает, что опасно не столько высокое давление, сколько его перепады. Стабилизировать его можно не только лекарственными средствами, но и народными. Например, Киселева рекомендует пить чай с мелиссой, которая убирает спазмы. Снять спазмы и излишнее напряжение поможет и чай с мятой, добавляет собеседница портала Москва 24.

Вместо обычного чая полезно пить отвары из липы, душицы, зверобоя, иван-чая. Полезно есть продукты с высоким содержанием калия: изюм, абрикосы, курагу, бананы, картошку (лучше запеченную или отваренную в кожуре). Чтобы легче было уснуть, можно принимать успокаивающие средства: настойки боярышника, валерианы, пустырника. Также рекомендуется выпивать по полстакана настоя ромашки за 30 минут до еды 2-3 раза в день и стакан отвара шиповника – за час до сна.

"Если давление склонно к повышению, то сушеница очень хорошо подойдет, потому что она снимает артериальное давление, это антигипертензивное средство очень известное", – рассказала Киселева.

"Самое главное, чтобы у человека было нормальное настроение, и он был адаптирован к этим перепадам. Очень хорошо подышать, расслабиться. Как наполняется стакан водой, так и нужно наполнять живот: не в грудную клетку вдыхать, а в живот, и выдыхать. Любые дыхательные упражнения снимают напряжение, а самая главная опасность при проблемах с давлением – это напряжение", – подытожила собеседница портала Москва 24.

Евгения Маркова

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