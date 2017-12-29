Ученые нашли способ борьбы с никотиновой зависимостью

29 декабря, 11:29
Фото: ТАСС/Антон Денисов
Ученые из университета Рокфеллера в Нью-Йорке нашли способ борьбы с никотиновой зависимостью. Им удалось обнаружить нейроны, которые отвечают за тягу к курению. Отключив этот центр, можно избавить курильщика от вредной привычки, считают американские нейробиологи.
Как сообщают "Дни.ру", в ходе экспериментов с мышами ученые выяснили, что никотин оказывает воздействие на мозговые рецепторы, которые вырабатывают гормоны радости, включая дофамин. Также удалось обнаружить
клетки, отвечающие на эту стимуляцию. Их назвали Amigo1.
Во время эксперимента мышей в течение шести недель поили водой с никотином, а затем дали выбор: остаться в комнате с никотиновой водой или же вернуться к обычной воде. По словам ученых, большинство мышей отдали предпочтение первому варианту. Лишь после того, как грызунам приглушили Amigo1, тяга к никотину пропала.
Как предположили нейробиологи, человеческий мозг реагирует на никотин аналогичным образом. Результаты исследований опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.
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