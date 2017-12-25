Названы два продукта, восстанавливающие работу легких курильщиков

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Специалисты назвали два продукта, восстанавливающие работу легких курильщиков. Согласно исследованию, употребление свежих томатов и яблок способно значительно замедлить естественное снижение функций легких и восстановить работу органов дыхания у тех, кто не может отказаться от пагубной привычки.
"Функция легких начинает снижаться примерно в возрасте 30 лет с переменной скоростью в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Результаты нашей работы предполагают, что употребление большого количества фруктов на регулярной основе может помочь уменьшить естественное старение легких у людей без вредных привычек, а также восстановить повреждения, вызванные курением", – приводит "Российская газета" слова ведущего автора исследования Ванессы Гарсия-Ларсен.
Она также отметила, что такая фруктово-овощная диета может стать одним из способов борьбы с растущей диагностикой хронической обструктивной болезни легких.
Сотрудники школы медицины Университета Джонса Хопкинса в США оценили диету и функционирование легких более 650 человек в 2002 году. Спустя десять лет были проведены повторные тесты. Исследователи обнаружили, что у людей, употреблявших, более двух томатов и более трех порций свежих яблок в день, замедлялись темпы снижения функционирования легких по сравнению с теми, кто ел меньшие порции.
Ранее открытие в области борьбы с курением сделали ученые из Мичиганского университета. Исследователи пришли к выводу, что на никотиновую зависимость и синдром отмены может влиять генетический механизм. Опыты, показавшие необычные результаты, проводились на круглых червях Caenorhabditis elegans. Сначала их приучали к никотину, а затем лишали этого вещества и изучали реакцию.
В результате экспериментов ученые выделили ряд генов и микро-РНК, ответственных за увеличение выработки белков никотиновых рецепторов. Они играют ключевую роль в формировании зависимости от курения. Поэтому расположенность курильщиков к вредной привычке может объяснять физиология.
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