Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января 2018, 19:19

Политика

Подготовлен законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным

Фото: AP/Nam Y. Huh

Электронные сигареты могут приравнять к обычным. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг РФ.

После принятия законопроекта, электронные сигареты и вейпы запретят продавать несовершеннолетним. Также будут разработаны меры, касающиеся рекламы подобных товаров.

Согласно документу, планируется ограничить употребление никотина "способами, отличными от курения табака" в культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждениях.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Ранее Минздрав РФ отказался от экологического налога на сигареты в новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу.

власть политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика