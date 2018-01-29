Подготовлен законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным

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Электронные сигареты могут приравнять к обычным. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг РФ.

После принятия законопроекта, электронные сигареты и вейпы запретят продавать несовершеннолетним. Также будут разработаны меры, касающиеся рекламы подобных товаров.

Согласно документу, планируется ограничить употребление никотина "способами, отличными от курения табака" в культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждениях.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Ранее Минздрав РФ отказался от экологического налога на сигареты в новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу.