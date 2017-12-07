Минздрав отказался от экологического налога на сигареты

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Экологический налог на сигареты не будут вводить в России. Минздрав отказался от данной инициативы в новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу.
Пункт о введении сбора был удален из проекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. При этом все еще планируется повышение ставок акцизов на табачные изделия и электронные системы доставки никотина до европейского уровня. Остается в проекте и введение запрета на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.
Ранее сообщалось, что Минздрав решил внимательнее изучить законопроект о возвращении в российские аэропорты зон для курения. Эта инициатива будет способствовать защите некурящих граждан от табачного дыма.
Кроме того, с 15 ноября табачные изделия стали оформлять по новым правилам. Теперь не менее 50 процентов площади пачки сигарет должно занимать изображение так называемых последствий курения.
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