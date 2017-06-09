Более 400 поваленных ураганом деревьев вывезли с зон отдыха

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 400 деревьев, поваленных майским ураганом, вывезли со столичных зон отдыха у воды. Об этом на совещании по оперативным вопросам сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы Дмитрий Семенов.

По словам Семенова, ликвидация последствий урагана в местах отдыха стала необходимым этапом подготовки этих территорий к началу летнего сезона.

Купальный сезон в Москве официально стартовал 1 июня. Всего в этом году в столице открылось 98 зон отдыха. Из них на семи разрешено купание, на 37 – запрещено и 54 территории находятся рядом с водоемами.

Безопасность на водоемах ежедневно обеспечивают 75 спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.