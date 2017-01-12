Акцизы на водку не будут повышать до 2020 года

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Повышение акцизов на водку в 2017 году станет единственным в рамках трехлетнего бюджета. В дальнейшем до 2020 года акцизы расти не будут, сообщает "Интерфакс".

По словам министра финансов Антона Силуанова, правительство принимало решение о повышении акцизов в 2017 году еще два года назад. "Мы давно уже не индексировали акцизы на водку и дальше не будем индексировать – в трехлетнем бюджете не предусмотрена дальнейшая индексация акцизов на водку", – отметил министр.

Также Силуанов прокомментировал повышение минимальной цены на водку, заметив, что это происходит из-за повышения акцизов. "Мы три года не индексировали акцизы, сейчас повысили на 20 рублей акциз, поэтому повышается и минимальная цена на водку", – сказал он.

Ранее Минфин предложил в этом году повысить минимальную розничную цену водки с нынешних 190 рублей до 219 рублей. Согласно подготовленному документу, минимальная закупочная стоимость 0,5 литра готовой продукции от производителя должна составить 177 рублей, от оптовика – 182 рубля.