10 июля 2015, 17:40

Экономика

Скорость вывода денег из Греции выросла до 100 млн евро в день

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Отток капитала из греческих банков превысил показатель в 100 миллионов евро в день. Банковской системе Греции угрожает полный коллапс уже в понедельник, пишет Financial Times.

Противостоять оттоку капитала не помогают даже ограничения на его движение. В понедельник в греческих банках закончатся деньги, если, конечно, не произойдет никаких изменений.

Без соглашения с международными кредиторами Грецию ожидает один из двух вариантов развития событий: либо выход из еврозоны и возврат к драхме, либо изъятие части средств с банковских вкладов граждан.

Напомним, в начале июля Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот.

В ходе референдума большинство опрошенных ответили отрицательно на вопрос о соглашении с кредиторами. Таким образом, на жесткую экономию средств греки не пошли.

Это грозит полномасштабным суверенным дефолтом, который пока еще не произошел. Внешний долг Греции составляет около 320 миллиардов евро и превышает ее ВВП.

Сюжет: Долговой кризис в Греции
деньги Греция кризисы вывод средств жизнь в мире

Главное

