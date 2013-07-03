Союз садоводов намерен защитить дачников от незаконных строек

Кто защитит права дачников

На днях правительственная комиссия Госдумы одобрила проект закона, согласно которому российские граждане смогут прописаться в индивидуальных жилых домах на садовых и дачных участках.

Этот законопроект предлагает заменить понятие "жилое строение" понятием "индивидуальный жилой дом", которое уже используется в российском законодательстве.

Иными словами, отстроенный когда-то самовольно загородный домик приобретает статус полноценного жилья.

Кто поможет защитить права дачников? Как защитить свой садовый участок от рейдерского захвата? Будут ли дачники оплачивать электроэнергию по сельским тарифам? На эти и другие вопросы в интервью M24.ru ответила руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

- Раньше были случаи, когда люди пытались урвать лишний кусок земли, присоединить к своему участку смежную территорию, часть участка соседа. Сейчас возможны такие случаи и можно ли как-то с этим бороться?

- Зачастую раньше дачникам выдавали свидетельство, где было сказано "СНТ "Ручеек", участок 2". При этом непонятно, где этот участок, сколько там соток? Современные технологии позволяют все правильно оформить, мы сотрудничаем с организацией, которая регулирует деятельность кадастровых инженеров. Сейчас таких ситуаций не может быть.

Но некоторые дачники успели раньше встать на кадастровый учет, зарегистрировали неправильную площадь участка из-за неправильно проведенной съемки. И сейчас суды Москвы завалены исками. Людей можно понять: у человека есть документ, он встал на кадастровый учет, и он прав.

Союз садоводов помогает дачникам, у нас работают общественные приемные, где люди могут бесплатно получить консультацию. Мы открываем и районные общественные приемные, где юристы также проводят бесплатные консультации. Мы подключаем своих партнеров, в том числе кадастровых инженеров, которые оказывают людям помощь за приемлемую плату.

- В прошлом году СМИ сообщали о захвате земли в Щелковском районе, дачники писали письмо губернатору, выясняли отношения с местной птицефабрикой. Можно сейчас как-то предупредить такие случаи, помочь дачникам решить эти проблемы?

- Да, конечно, мы решаем такие вопросы индивидуально, дачники к нам обращаются. Что касается рейдерских захватов и других нарушений прав садоводов, в большинстве случаев наши юристы решают эти споры в пользу дачников, выигрывают суды.

- А как быть с незаконным строительством на дачных участках малоэтажных домов?

- Здесь могут быть превышены полномочия председателей, представителей администрации, которые состоят в сговоре и так далее. Если дачник не поленится и вовремя забьет тревогу, то эти случаи возможно будет предотвратить. Но может дойти и до судебного разбирательства. В данном случае ответственность несет председатель садового товарищества, в том числе и уголовную.

- В некоторых садовых товариществах, которые существуют больше 20 лет, до сих пор нет электричества. Эта проблема как-то решается?

- Здесь две проблемы: первая – это тарифы. Дачники платят по так называемому дачному тарифу, он выше, чем сельский. В прошлом году мы составляли списки, писали обращения к Владимиру Путину, создали комиссию при Министерстве энергетики для того, чтобы решить эту проблему.

В наши общественные приемные поступало очень много жалоб от дачников по поводу того, что трансформатор плохой, нет денег заменить его, сетей нет, электричества нет, и никто не хочет за это браться. Компания-партнер "Мск Садовод" сейчас занимается передачей сетей в свое ведение. Компания возьмет на себя обслуживание, повышение мощностей, модернизацию сетей и так далее.

Кроме того, в нескольких регионах России садоводов удалось перевести на сельский тариф. У нас в Подмосковье этого пока не произошло, но работа ведется. И я думаю, за год-полтора мы эту проблему по Московской области решим полностью.

Беседовала Галина Малина