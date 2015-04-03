В Москве установили еще тысячу уличных динамиков для оповещения о ЧС

Фото: пресс-служба ФГУП РСВО

В Москве установили еще 1 тысячу громкоговорителей для оповещения горожан о ЧП. Об этом M24.ru рассказал генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Российские сети вещания и оповещения" (ФГУП РСВО) Вячеслав Иванюк. Таким образом, количество уличных динамиков увеличилось до 2745 штук. Они расположены на столбах как в центре города, так и в спальных районах столицы.

"Новые динамики оповещения были установлены как в исторической застройке города – на Гоголевском бульваре, улицах Волхонке и Пречистенке, так и в спальных районах столицы – Люблино, Строгино, Митино, Тушино", - пояснил Вячеслав Иванюк.

Он добавил, что громкоговорители появились и в некоторых населенных пунктах Новой Москвы, в том числе в Щербинке, Троицке, Внукове, поселении Краснопахорское. Он напомнил, что, помимо уличных динамиков, в случае ЧП оповещение также происходит через радиоточки, которых в квартирах москвичей остается 2 миллиона.



В пресс-службе РСВО добавили, что для полного охвата в столице нужно установить еще 6 тысяч уличных громкоговорителей. По словам представителя предприятия, уличные динамики сейчас ставят, чтобы задействовать в чрезвычайных ситуациях. "Но не исключено, что они могут быть использованы для музыкального оформления улиц в праздники", - добавили в пресс-службе. Сейчас, как пояснили в ФГУП РСВО, музыку по праздникам через уличные динамики транслируют только в Зеленограде. В других округах такой практики нет. В мэрии M24.ru сказали, что использовать динамики для развлечения пока не планируется.



Система оповещения через громкоговорители действует в случае наводнения, воздушной тревоги, радиационной опасности или химической тревоги. Ее запускает МЧС. "На моей памяти она, к счастью, ни разу не пригодилась", - рассказал M24.ru замглавы столичного управления МЧС Юрий Беседин, В локальных масштабах оповещение через уличные динамики пока не используется. Так, например, по ним не сообщают об авариях в метро или об ухудшающейся экологической ситуации. Для этого власти планируют использовать адресную SMS-рассылку.

По мнению президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, громкоговорителей должно быть больше, чтобы каждый район имел четкое и ясное представление о том, что происходит в городе во время чрезвычайной ситуации. Он считает, что динамики должны выполнять только основную функцию – оповещать население: "Я считаю, что слушать музыку по громкоговорителям нецелесообразно.

Но динамики можно использовать и шире, например, во время неблагоприятной экологической ситуации рассказывать горожанам, как себя обезопасить", - добавил эксперт.

Глава координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин считает, что по громкоговорителям можно транслировать музыку - классическую или национальную, если нет ЧП. По мнению эксперта, также можно транслировать новости столицы, но только через определенные промежутки времени. При этом увеличивать количество динамиков еще на 6 тысяч эксперт считает нецелесообразным. "В случае необходимости по району могут проехаться и мобильные громкоговорители - машины с динамиками", - сказал он.

Ирина Левкович