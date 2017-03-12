Следователи выяснят причину падения ребенка из окна жилого дома

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Ребенок упал из окна жилого дома на юго-востоке столицы. Следователи выясняют причины произошедшего, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Инцидент случился в доме на Мячковском бульваре. Рядом со зданием нашли тело мальчика 2015 года рождения с травмами, характерными для падения с большой высоты.

По предварительным данным, ребенок самостоятельно залез на подоконник по сумкам с вещами, находящимся возле открытого окна, и выпал вниз.

Отец мальчика в момент происшествия спал, а мать находилась в другой комнате.

Следователи опрашивают родителей и свидетелей инцидента.