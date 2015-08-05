В Подмосковье обнаружили две партии радиоактивной черники

Фото: ТАСС/Николай Кулешов

За летний сезон на подмосковных рынках выявили две партии радиоактивной черники. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора Надежда Раева, сообщает ТАСС.

"К сожалению, выявить всю партию черники невозможно. Исследования проводились в очень небольших объемах, чернику конфисковали. После такого продавец обычно переключается на придорожную торговлю", - заявила она.

В целом, наибольшую бдительность надо проявлять при покупке грибов. Они лучше всего впитывают и вредные, и полезные вещества.

За год в Москве и области выявляют 5-7 случаев отравления грибами. Этим летом таких случаев было два. Примечательно, что люди отравились съедобными грибами - то есть сморчками. Их надо предварительно отваривать, иначе они несъедобны, а пострадавшие сразу принялись жарить их.

Кроме того, грибы надо правильно консервировать, иначе они могут вызвать ботулизм.

Напомним, в середине июля на несанкционированной торговой точке в Москве изъяли радиоактивную чернику.

Ягоду с примесью опасного вещества обнаружили в ходе плановой проверки. Случай с изъятием радиоактивной ягоды на работу рынка не повлиял. Некоторые покупатели уверены, что товар здесь все равно куда полезнее, чем в магазине.

С начала июля специалисты нашли на стихийных рынках несколько килограммов опасных ягод. Эксперты говорят, что сейчас сезон черники, и она чаще всего становится объектом для исследований. В августе проверять будут грибы, осенью и зимой в зоне внимания окажутся клюква и брусника.