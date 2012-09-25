Москвички завоевали 7 медалей на этапе КР по шорт-треку

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице с 21 по 23 сентября прошел этап Кубка России по шорт-треку (скоростной бег на коньках на короткой дорожке). По итогам соревнований спортсмены, прошедшие дистанцию за наименьшее время, поедут на отборочный этап Кубка мира, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Москвичка Валерия Резник заняла второе место на дистанциях в 500 метров, 1000 метров, 1500 метров и в дисциплине "многоборье". Эмина Малагич взяла "бронзу" на 1500 метров и в многоборье, а московская сборная в составе Екатерины Трусовой, Полины Александровой, Эмины Малагич, Валерии Резник и Карины Жалялетдиновой заняла первое место в эстафете на 3000 метров.

Кубок мира по шорт-треку откроется первым этапом (c 19 по 21 октября) в Канаде, в России (Сочи) пройдет пятый этап соревнований – с 1 по 3 февраля. Чемпионат мира запланирован на 8-10 марта, он состоится в Венгрии.